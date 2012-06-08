Katliamın karşısında kimse sessiz duramaz

DENİZLİ - AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresine katıldı. Denizli Geleneksel Türk Sporları Kompleksi'ndeki kongrede konuşan AK Parti Genel Başkanı ve

, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile geçmişte iyi ilişkileri olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili, ''Doğrudur, vardı, ailece görüşüyorduk. Ama çizgiden kopulduğu anda biz babamız olsa bırakırız. Çünkü biz Hakkı ayağa kaldırmaya memuruz, zulmü değil'' dedi.



"Bugün yine Hama'da Suriye'nin diğer kentlerinde yapılan katliamı sessiz, umursamaz şekilde seyredenler, akan kanın kendi ellerine kendi yüzlerine kendi vicdanlarına sıçrayacağını görmelidir, bilmelidir" diyen Erdoğan, "Kim olursa olsun, biz Türkiye olarak bunun takipçisiyiz, sonuna kadar takip edeceğiz. Hiç kimse kenara çekilip de elini, kolunu bağlayıp oturamaz. Devlet destekli milislerin, gözü dönmüş katliamları karşısında artık hiç kimse sessiz duramaz'' şeklinde konuştu.

Esed öldürünce suç olmuyor mu?

"Dünyanın farklı bölgelerinde işlenen insanlık suçlarına, Müslümanlara karşı yapılan zulümlere haklı olarak duyarlılık gösterenler Suriye konusunda niçin aynı duyarlılığı ortaya koymuyorlar?" diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Suriye'de öldürülenler insan değil mi? Orada katledilenler Müslüman değil mi? Katilin kimliği çok mu önemli sizin için? Çetnikler öldürünce suç oluyor da, Şebbia öldürünce suç olmuyor mu? İsrail öldürünce suç oluyor da Esed öldürünce suç olmuyor mu? Saddam Halepçe'de katliam yaparken, Kaddafi Sirte'de katliam yaparken suç oluyor da Beşşar Esed Hama'da katliam yapınca suç olmuyor mu?''

Gösterge okumayı bilmiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye ilişkin eleştirilerine de cevap veren Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi birileri çıkıyor. CHP Genel Başkanı... 'Bu rakamlar yanlış. Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke değil' diyor. Bunların isminin başında hesap uzmanı sıfatı var ama bunlar gösterge okumayı dahi maalesef bilmiyorlar. Yahu Türkiye'ye bu haksızlığı uluslararası bazı kredi kuruluşları zaten yapıyor. Sen neden onların kuyruğuna takılıp gidiyorsun. Sen neden o art niyetli kredi derecelendirme kuruluşlarının dilini üslubunu kullanıyorsun."

CHP sözlerinde samimi değil

CHP'nin "4+4+4" konusunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmesine de değinen Erdoğan, ''Bugün karneler alındı. 4+4+4 ile ilgili anamuhalefet partisi, önce 'bizim de buna desteğimiz var; meslek okulları niçin mahrum olsun' derken, bugün, usulden müracaatı reddetmesine karşın bu defa esastan tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Çok anlamlıdır bu. Bunlar, sözlerinde samimi değil. Akşam başka sabah başka... Dik durmak başka bir şey'' dedi.