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Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir

Adalet Bakanı Gül, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir." dedi.

Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir

Adalet Bakanı Gül, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Kimse sorumluluktan kaçınamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele, üstü örtülebilecek bir mesele değildir." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:50
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Kaşıkçı cinayeti üstü örtülebilecek bir mesele değildir

ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gölbaşı Hakimevi'nde, Macaristan Adalet Bakanı Laszlo Trocsany ile görüştü.

Görüşmenin ardından Trocsany ile ortak basın toplantısı düzenleyen Gül, iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

Macaristan ve Türkiye'de hukukçularla bir araya gelme konusunda mutabakata varıldığını bildiren Gül, görüşmede Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinin de anlatıldığını ifade etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dün yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Gül, başsavcılığın önemli bir açıklama yaptığını söyledi. Gül, başsavcılığın elde ettiği bilgi ve bulgular kapsamında Kaşıkçı'nın konsoloslukta hunharca katledildiği, öldürüldüğüne ilişkin yargı makamı tarafından yapılan resmi açıklama olduğuna dikkati çekti.

Başsavcılığın olayın başından itibaren titiz bir soruşturma yürüttüğüne işaret eden Gül, Türk yargısının olayı bütün boyutlarıyla aydınlatacak kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

"Suudi yetkililerin soruşturmaya destek vermesi gerekiyor"

Hem idari hem de adli makamların olayı, bütün ayrıntılarıyla sonuçlarıyla ortaya koyacağını bildiren Gül, şöyle devam etti:

"Elbette bu konudaki zorluklardan bahsetmek mümkün. Çünkü zanlıların Suudi Arabistan'da bulunması, bu konuyla ilgili soruşturmada bazı soruların cevapsız kalmasına sebep oluyor. Özellikle Suudi yetkililerin bu soruşturmaya destek vermesi gerekmektedir. İade talebi oldu, bu konuyla ilgili talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. Cinayet, suç, Türkiye'de, İstanbul'da işlenmiştir ve soruşturma, yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur."

Uluslararası toplumun, kamuoyunun, bir insanın, gazetecinin, vahşice öldürülmesindeki faillerin ortaya çıkmasını beklediğini, cesedin nerede olduğu sorusuna cevap aradığını aktaran Gül, zanlıların Suudi Arabistan'da olduğunu hatırlattı.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Başsavcılık makamı, bu konularla ilgili yazılı, sözlü sorular sormasına rağmen bu sorulara cevap alınmamıştır. Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına tüm soruşturmayı titizlikle yerine getirmeye devam edecektir. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele. Üstü kapatılıp örtülebilecek bir mesele değildir. Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin de bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için."

"Olay mahalli Türkiye'dir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi Arabistan'a davet edilmesine ilişkin soru üzerine Gül, "Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda Türkiye'nin, savcılığın talep ettiği hususlar, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorular cevaplanmadan, bu sorulara bir cevap gelmeden başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle bu soruların cevaplandırılması lazım." yanıtını verdi.

Gül, kriminal ve adli tıp incelemeleri başta olmak üzere gerekli incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Macaristan Adalet Bakanı Trocsany ise Macaristan ile Türkiye'nin müttefik ve dost olduğunu, ikili ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı GülKaşıkçı Cinayeti
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