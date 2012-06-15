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Karar sorun çıkarmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile ilgili kararının sorun çıkarmayacağını söyledi.

Karar sorun çıkarmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile ilgili kararının sorun çıkarmayacağını söyledi.

15 Haziran 2012 Cuma 16:20
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Karar sorun çıkarmaz

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile ilgili kararının sorun çıkaracağını düşünmediklerini belirterek, şunları söyledi:
''Getirirken amacımız, hukuki olarak buna inandığımız ve böyle olması gerektiğine inandığımız için kanun çıktı. Bunun sorun çıkaracağını düşünmüyoruz. Başbakanımızın 2014 yılındaki cumhurbaşkanı seçiminde adaylık konusunda takdiri olursa, karşısında kimin olup olmadığının çok önemi yok.''

Eklektik ve ucube
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise kararı AA muhabirine değerlendirirken ''eklektik ve ucube'' olarak niteledi.
Vural, ''Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Gül 'aday olacak mı olmayacak mı' tartışması yaşanacak'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 08:25
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAK Parti
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