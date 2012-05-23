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Karar somut olgularla gerekçelendirilecek

Adalet Bakanı Ergin, tutuklama kararlarının somut olgularla gerekçelendirileceğini belirtti

Karar somut olgularla gerekçelendirilecek

Adalet Bakanı Ergin, tutuklama kararlarının somut olgularla gerekçelendirileceğini belirtti

23 Mayıs 2012 Çarşamba 15:17
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Karar somut olgularla gerekçelendirilecek
TBMM - TBMM Adalet Komisyonu, yargının hızlandırılmasına yönelik tasarıyı alt komisyon raporu üzerinden görüşmeye başladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tasarı üzerinde yaptığı konuşmada, makul sürede yargılanma hakkının, adalete erişimin güçlendirilmesi ve yargı sistemlerinin etkin hale getirilmesi, toplumların adalet beklentisine cevap verilebilmesi adına hayati önem taşıdığını belirtti.
Tutuklama kararlarının artık somut olgularla gerekçelendirileceğini belirten Ergin, şöyle konuştu:
''Bu husus mevcut düzenlemede de varolmasına karşın, bunun altı kalın çizgilerle çizilerek uygulayıcıların bu konuda daha özenli olmasını sağlamaya yönelik bir yazım şekli getirilmiştir. Böylece kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığı, yasal karinelerin ötesinde tam bir vicdani tatmin sağlayan ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca adli kontrol uygulamasının kapsamı genişletilerek bu müessese gerçek anlamda bir tutuklamaya alternatife dönüştürülmektedir.''
Ergin, tasarının basının özgürlük alanının genişletilmesi anlamında da önemli düzenlemeler içerdiğini ifade ederek, geçici bir maddeyle, farklı tarihlerde mahkemelerce verilen ve bir kısmı sonradan ortadan kaldırılan basılı eserler hakkındaki bir çok toplatma kararının hükümsüz hale getirildiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 07:17
Anahtar Kelimeler:
Sadullah Ergin
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