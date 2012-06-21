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Karakol saldırısına soruşturma

Hakkari'deki Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karakol saldırısına soruşturma

Hakkari'deki Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:17
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Karakol saldırısına soruşturma
VAN

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen, 8 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının ardından Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve saldırı emrini veren teröristlerin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Saldırıdan sonra çıkan çatışmalar ve devamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanları inceleyen Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında toplayacağı bilgi ve belgeleri ilerleyen günlerde bir fezlekeyle Özel Yetkili Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderecek.
Öte yandan, teröristlerin karakola yaptığı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen 26 teröristin cesedinin otopsi için cenazelerin Malatya ve Gaziantep Adli Tıp kurumlarına gönderileceği bildirildi.
19 Haziran'da, terör örgütü mensuplarınca Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşiltaş Karakolu'na yapılan saldırıda 8 asker şehit olmuş, 19 asker de yaralanmıştı.
Saldırının ardından devam eden operasyonlarda ise 26 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist de güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:18
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