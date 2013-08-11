"Kapsamlı demokratikleşme paketi üzerindeyiz"

RİZE - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ergenekon davasında herkesin üzüldüğü noktalar olabileceğini ancak önemli olanın adaletin sağlanması olduğunu belirterek, "Önemli olan adil olmak, adaletin tecellesini tam anlamı ile gerçekleştirmek. Yargı da onu yapmıştır" dedi.

Beşir Atalay, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle geldiği Doğu Karadeniz'de, beraberindeki Rize Valisi Nurullah Çakır ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile İkizdere ilçesindeki tatil yöresi Ayder Yaylası'nı gezdikten sonra aynı ilçedeki Anzer Yaylası'na geçti.

Atalay, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arefe gününden itibaren yaylalardayız. İlçeleri ziyaret ettik. Her açıdan verimli oldu. Ayder ve Anzer Yaylası'nı gezdik. Türkiye’nin ismi bilinen önemli yerleri. Doğrusu Karadeniz’in zenginliğini yeni gördük. Burada çok farklı ziyaretçiler var. Ayder’de çok farklı illerin yanı sıra dış ülklerden özellikle Arap ülkelerinden ziyaretçi var" dedi.

Doğa turizminin önemine işaret eden Atalay, şöyle devam etti:

"Turizmin bizim bildiğimiz deniz kum ağırlıklı görüntüsü kayboldu. İnsanlar daha otantik değerler arıyor, tabiat arıyor. Karadeniz’in yaylaları eşsiz ormanları, şelaleleri turistik yerler daha fazla ilgi çekiyor. İnsanlar bunları keşfediyor. İyi tesis örnekleri var. Değerlendirmenin ön şartı iyi konaklama imkanları. Yollar son derece iyileştirilmiş. Kaplıca otelleri dikkat çekiyor. Tesisler buralara ilgiyi artıracak. Ayder’i gördüğümde İsviçre burayla yarışamaz. Burayı iyi değerlendirelim. Çok değerli yerler. Anzer balı neden ünlü. Bitki örtüsünü görünce anlıyorsunuz. Muhteşem bir bitki çeşitliliği var. Bunlar ülkemizin değerleri. Bunlara sahip çıkmak lazım"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Atalay, Ergenekon davasında mahkemenin verdiği kararlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları ifade etti:

"Hukukçu kimliğim ile yargı kararlarıyla ilgili fazla konuşmam. Hassasiyet duyuyorum. Fakat burada herkesin üzüldüğü noktalar olabilir ama en önemli husus adaletin iyi sağlanması. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Bizim değerlendirmemiz öyledir. Önemli olan adil olmak, adaletin tecellesini tam anlamı ile gerçekleştirmek. Yargı da onu yapmıştır. Yargıdan beklenen odur, yargı onun için vardır. Bunun dışında değerlendirmeleri bu safhada yapmamak lazım. Adalete sahip çıkmak lazım, her yerde ve her zaman. Yargı içinde idareciler için de adalet en önemli husustur. Adalet olduğu zaman herkes hakkına razı olur. Yeter ki haksızlık, adaletsizlik olmasın. Daha bitmemiş bir süreçtir"

Atalay, söz konusu davada mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a verilen hapis cezasına ilişkin de "Başbuğ birlikte çalıştığımız arkadaşımızdır. Aynı dönemde görev yaptık, milli güvenlik kurulunda beraber çalıştık. Terörle mücadelede birlikte bir işbirliğimiz oldu. Hepimizin tanıdığı, yakınındaki insanlar için üzüntüler olabilir ama neticede bu bir yargı işi. Adaletin tecellisi her şeyin üstündedir" diye konuştu.

"Kapsamlı demokratikleşme paketi üzerindeyiz"

Çözüm sürecine de değinen Atalay, sürece ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakanımızın da açıklaması oldu 'bayramda çalışıyorum, bayramdan sonra demokratikleşme paketi üzerinde yoğunlaşacağız' dedi. Şu anda benim başkanlığımda bir heyetimiz var. Ramazan ayı boyunca bu açıdan yoğundu. Bazı günler iftardan sahura kadar çalıştık. İnşallah sonbahardan önce çok kapsamlı bir demokratikleşme paketi üzerindeyiz. Sonbahardan önce açıklanabilse diye çalışıyoruz. Bayramdan sonra bir araya geleceğiz ve başbakanımızın da katılacağı toplantılarla nihai değerlendirmelerini yapacağız. Sadece çözüm süreci ile ilgili değil, bu paketi ülkemizin her kesimini, bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren bir çok demokratikleşme adımlarıyla zengin bir paket olarak düşünüyoruz. Tabi çözüm süreci ile ilgili unsurlar da içinde var"

Hükümet olarak bugüne kadar hep kapsamlı paketler üzerinde durduklarını anlatan Beşir Atalay, "Biz bugüne kadar hep kapsamlı paketler üzerinde durduk. Zaten 30 Eylül'deki büyük kongremizde demokratikleşme ile ilgili bir paketimiz vardı, 2023 vizyonumuz. Bu vizyon merkezli, kapsamlı bir paket üzerindeyiz. Ben de bayram tatilinde üzerinde epey çalışıyordum. Dönüşümüzde gündemimizin başında olacak konu odur" dedi.