Kandil'e hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Haziran 2012 tarihinde Kandil bölgesine yönelik hava harekatında, 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 23'ünün yaralandığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Yapılan hasar ve zayiat kıymetlendirmesi ve hassas kaynaklardan alınan bilgilerden; 24 Haziran 2012 tarihinde Kandil bölgesine icra edilen hava harekatında, 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 teröristin yaralandığı öğrenilmiştir'' ifadesi kullanıldı.





Son Güncelleme: 03.07.2012 01:42