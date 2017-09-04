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Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır." dedi.

Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır." dedi.

04 Eylül 2017 Pazartesi 11:50
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Kalın'dan Almanya ve Avrupa'ya tepki

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, dün akşam Almanya'da gerçekleşen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve başbakan adayı Martin Schulz'un siyasi düellosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damga vurmasının bir tesadüf olmadığını belirten Kalın, "Almanya ve Avrupa'nın temel ve acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansımasıdır. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sorunlu atmosferin en kısa zamanda değişeceğini ümit ediyoruz"

Kalın, kendini "hasım bir öteki" üzerinden tanımlayan toplumların kendi kimliklerini hiçbir zaman bulamayacaklarına işaret ederek, bunun en çok o topluma zarar vereceğini vurguladı.

Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesinin sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükleyeceğine dikkati çeken İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"PKK ve FETÖ gibi örgütlere açıkça kucak açan Almanya, demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi? Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık ve yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması, Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor. Türk-Alman ilişkilerini dar bir siyasi ufka kurban eden bu sorunlu atmosferin ve tablonun en kısa zamanda değişeceğini ümit ediyoruz."

Merkel, dün akşam çeşitli Alman televizyon kanallarında yayınlanan siyasi düello programında, SPD lideri ve başbakan adayı Schulz ile iç ve dış politika konularına ilişkin görüşlerini tartışmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KalınCumhurbaşkanı Sözcüsüİbrahim Kalın
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