KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR

ANKARA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulan Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın, yaralarına turnike yapmak isteyince darbeci askerler tarafından "Turnike yok." denilerek engellendi, Akın'ı vurduğunu inkar eden darbeci askeri, Genelkurmay Başkanlığındaki kamera görüntüleri yalanladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede darbe girişiminde bulunanlara engel olmaya çalışırken yaralanan veya şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin ifadeler de yer aldı. İfadelerden, söz konusu kahramanlardan birinin de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma müdürü, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Yüzbaşı Burak Akın olduğu ortaya çıktı. İfadelerden yapılan derlemeye göre, darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'cü askerlerin "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karargaha çağrıldığı" söylemi üzerine Orgeneral Çolak, karargaha geldi. Uygulama gereği korumalar araçlarıyla karargahtaki Atatürk heykelinin olduğu bölgeye yaklaştı. Bu sırada silah sesi duyan Yüzbaşı Akın, araçtan atlayarak Çolak'ın makam aracına doğru koşmaya başladı. 2-3 el silah sesi daha duyan Akın, nizamiye bölgesinden askerlerin ateş ettiğini düşünerek o yöne doğru, "Ateş kes. Bu kuvvet komutanının makam aracı, ben de koruma müdürüyüm." diye bağırdı. Akın'ın arkasından yetişmeye çalışan darbeci asker ise "Tanımayız biz." karşılığını verdi. Yüzbaşı Akın, koşarak karargah binasına girdiğinde Orgeneral Çolak ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın yere yatırıldığını, başlarında tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olduğunu gördü. Duruma müdahale etmeye çalışan Akın'ı, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmasında olduğu belirlenen eski Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, "Sakin ol, her şey kontrol altında." diyerek engellemeye çalıştı. Önce tim personelini düşündü Bir süre yaralı olarak karargahta bekletilen Yüzbaşı Akın, daha sonra ambulansla karargahtaki revire götürüldü. Akın, ambulanstan sedyeyle indirilirken bir başka ambulansta durumu ağır olan, timinde görevli Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ı gördü. Doktorun kendisini doğrudan hastaneye sevk etmek istemesi üzerine Yüzbaşı Akın, durumunun iyi olduğunu, önce Aydın'ı götürmelerini istedi. Yüzbaşı Akın, olayın ardından GATA'da uzun bir süre gördüğü tedavinin ardından yeniden görevine döndü, Başçavuş Aydın ise şehit oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak da iddianamedeki ifadesinde olayı, "Bir tanesi tabanca ile Burak Akın'a ateş edip yere düşürdü ve etkisiz hale getirdi. GATA'ya, hastaneye kaldırılınca kendisine sadece tabanca ile değil, piyade tüfeğiyle ateş edildiği ve bacağından yaralandığı anlaşıldı." sözleriyle anlattı. Ateş eden darbeci olayı inkar etti Darbeye karşı duran Akın'ı vuran Halit Kazancı ise ifadesinde olayı inkar etti. Darbe girişiminin kim ya da kimler tarafından planlandığını bilmediğini iddia eden Kazancı, kendilerine koruma tatbikatı olduğunun söylendiğini, Genelkurmay Karargahı'nda komutanların korunmasına yönelik Albay Fırat Alakuş tarafından 13 Temmuz'da emir komuta zinciri içinde görev emri aldığını savundu. Kazancı, tatbikata katılacak personeli belirlediğini ve daha sonra 15 Temmuz'da Akıncı Ana Jet Üssü'nden Genelkurmay Karargahı'na gittiklerini ifade etti. Darbe girişiminde bulunulduğunu televizyondan öğrendiğini ileri süren Kazancı, silahla ateş açmadığını iddia etti. Görüntüler darbecileri yalanladı Yüzbaşı Burak Akın'ın karargah binasına girmesi ve ardından darbeci askerler tarafından engellenmeye çalışılmasına ilişkin fotoğraflar da iddianamede yer aldı. Buna göre, üzerinde sivil kıyafetleri bulunan Akın, kapının olduğu bölgeden karargah binasına girdi. Bu sırada, darbeci askerler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Orgeneral Uyar'ı enterne etmeye çalışıyordu. Duruma müdahale eden Akın'a, eski Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel engel olmaya çalıştı. Daha sonra Gözel ile tam teçhizatlı Halit Kazancı, Yüzbaşı Akın'ı kapının dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada, Kazancı'nın silahını çekerek Akın'ın bacağına doğru ateş açması da görüntülerde yer aldı. Kazancı'nın ifadesini iddianameye giren güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı. Kayıtlarda Çolak'ın derdest edilmesi sırasında görülen Kazancı, darbeye direnen ve Çolak'ı kurtarmaya çalışan Akın'ı silahıyla vururken yer alıyor. Ayrıca, Kazancı'nın polis tarafından gözaltına alınma anı da görülüyor AA