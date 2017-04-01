Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR
SON DAKİKA
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci
'Et spekülatörleri'ne uyarı
'Et spekülatörleri'ne uyarı
Türkiye ilk 10'da
Türkiye ilk 10'da

KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR

Kahraman yüzbaşıyı hain darbeciler durduramadı FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken iki bacağından vurulan Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Akın, yaralarına turnike yapmak isterken darbeciler tarafından "Turnike yok" denilerek engellendi.

KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR

Kahraman yüzbaşıyı hain darbeciler durduramadı FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken iki bacağından vurulan Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Akın, yaralarına turnike yapmak isterken darbeciler tarafından "Turnike yok" denilerek engellendi.

01 Nisan 2017 Cumartesi 00:28
22 Okunma
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR

ANKARA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulan Kara Kuvvetleri Komutanı Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın, yaralarına turnike yapmak isteyince darbeci askerler tarafından "Turnike yok." denilerek engellendi, Akın'ı vurduğunu inkar eden darbeci askeri, Genelkurmay Başkanlığındaki kamera görüntüleri yalanladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede darbe girişiminde bulunanlara engel olmaya çalışırken yaralanan veya şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin ifadeler de yer aldı. İfadelerden, söz konusu kahramanlardan birinin de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma müdürü, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli Yüzbaşı Burak Akın olduğu ortaya çıktı. İfadelerden yapılan derlemeye göre, darbe girişiminin olduğu gece FETÖ'cü askerlerin "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından karargaha çağrıldığı" söylemi üzerine Orgeneral Çolak, karargaha geldi. Uygulama gereği korumalar araçlarıyla karargahtaki Atatürk heykelinin olduğu bölgeye yaklaştı. Bu sırada silah sesi duyan Yüzbaşı Akın, araçtan atlayarak Çolak'ın makam aracına doğru koşmaya başladı. 2-3 el silah sesi daha duyan Akın, nizamiye bölgesinden askerlerin ateş ettiğini düşünerek o yöne doğru, "Ateş kes. Bu kuvvet komutanının makam aracı, ben de koruma müdürüyüm." diye bağırdı. Akın'ın arkasından yetişmeye çalışan darbeci asker ise "Tanımayız biz." karşılığını verdi. Yüzbaşı Akın, koşarak karargah binasına girdiğinde Orgeneral Çolak ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın yere yatırıldığını, başlarında tam teçhizatlı Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olduğunu gördü. Duruma müdahale etmeye çalışan Akın'ı, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmasında olduğu belirlenen eski Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, "Sakin ol, her şey kontrol altında." diyerek engellemeye çalıştı. Önce tim personelini düşündü Bir süre yaralı olarak karargahta bekletilen Yüzbaşı Akın, daha sonra ambulansla karargahtaki revire götürüldü. Akın, ambulanstan sedyeyle indirilirken bir başka ambulansta durumu ağır olan, timinde görevli Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ı gördü. Doktorun kendisini doğrudan hastaneye sevk etmek istemesi üzerine Yüzbaşı Akın, durumunun iyi olduğunu, önce Aydın'ı götürmelerini istedi. Yüzbaşı Akın, olayın ardından GATA'da uzun bir süre gördüğü tedavinin ardından yeniden görevine döndü, Başçavuş Aydın ise şehit oldu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak da iddianamedeki ifadesinde olayı, "Bir tanesi tabanca ile Burak Akın'a ateş edip yere düşürdü ve etkisiz hale getirdi. GATA'ya, hastaneye kaldırılınca kendisine sadece tabanca ile değil, piyade tüfeğiyle ateş edildiği ve bacağından yaralandığı anlaşıldı." sözleriyle anlattı. Ateş eden darbeci olayı inkar etti Darbeye karşı duran Akın'ı vuran Halit Kazancı ise ifadesinde olayı inkar etti. Darbe girişiminin kim ya da kimler tarafından planlandığını bilmediğini iddia eden Kazancı, kendilerine koruma tatbikatı olduğunun söylendiğini, Genelkurmay Karargahı'nda komutanların korunmasına yönelik Albay Fırat Alakuş tarafından 13 Temmuz'da emir komuta zinciri içinde görev emri aldığını savundu. Kazancı, tatbikata katılacak personeli belirlediğini ve daha sonra 15 Temmuz'da Akıncı Ana Jet Üssü'nden Genelkurmay Karargahı'na gittiklerini ifade etti. Darbe girişiminde bulunulduğunu televizyondan öğrendiğini ileri süren Kazancı, silahla ateş açmadığını iddia etti. Görüntüler darbecileri yalanladı Yüzbaşı Burak Akın'ın karargah binasına girmesi ve ardından darbeci askerler tarafından engellenmeye çalışılmasına ilişkin fotoğraflar da iddianamede yer aldı. Buna göre, üzerinde sivil kıyafetleri bulunan Akın, kapının olduğu bölgeden karargah binasına girdi. Bu sırada, darbeci askerler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Orgeneral Uyar'ı enterne etmeye çalışıyordu. Duruma müdahale eden Akın'a, eski Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel engel olmaya çalıştı. Daha sonra Gözel ile tam teçhizatlı Halit Kazancı, Yüzbaşı Akın'ı kapının dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada, Kazancı'nın silahını çekerek Akın'ın bacağına doğru ateş açması da görüntülerde yer aldı. Kazancı'nın ifadesini iddianameye giren güvenlik kamerası görüntüleri yalanladı. Kayıtlarda Çolak'ın derdest edilmesi sırasında görülen Kazancı, darbeye direnen ve Çolak'ı kurtarmaya çalışan Akın'ı silahıyla vururken yer alıyor. Ayrıca, Kazancı'nın polis tarafından gözaltına alınma anı da görülüyor AA

AA

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiFETÖcülerDARBENİN İÇYÜZÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari ve Tunceli'de PKK'ya ağır darbe
Hakkari ve Tunceli'de PKK'ya ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşistsiniz, faşist
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşistsiniz, faşist
FETÖ ve DHKP-C, Avrupa ve ABD'nin baş tacı
FETÖ ve DHKP-C, Avrupa ve ABD'nin baş tacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasi aslında bir vesayet sistemidir
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ