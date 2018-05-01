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İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

01 Mayıs 2018 Salı 16:31
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İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

DİSK, KESK, Türk-İş'e bağlı sendika üyeleri, çeşitli partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan gruplar, Basmane ve Cumhuriyet meydanları ile Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı. 

Sloganlar atarak, ellerinde pankartlarla kortejler halinde Gündoğdu Meydanı'na gelen gruplar, polisin iki noktada kurduğu arama noktalarından geçerek alana girdi. 

Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, 1 Mayıs Tertip Komitesi adına günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikte konser düzenlendi, katılımcılar halay eşliğinde seslendirilen parçalara eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve yaklaşık 4 bin polisin görev yaptığı etkinlikte, denizden ve havadan da denetim gerçekleştirildi. 

Kutlama programının ardından gruplar olaysız dağıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmir1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü1 Mayıs Tertip KomitesiAlsancaktaki Kıbrıs Şehitleri Caddesi
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