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"İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, 20'si kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15'dir. Deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme." dedi.

"İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, 20'si kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15'dir. Deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme." dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 17:22
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"İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'nin çok kötü olduğunu belirterek deprem açısından en güvenli bölgenin Çeşme ilçesi olduğunu söyledi.

Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi ile Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi'nin İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercan, Türkiye'deki deprem bölgelerine ilişkin bilgiler vererek Batı Anadolu deprem odaklarını ve Ege Bölgesi için olası deprem risklerini anlattı.

Ercan, Marmara, Bingöl, Van, Girit ve Rodos gibi yerlerin deprem açısından gergin bölgeler olduğunu, İzmir'de Çeşme, Aydın'da ise Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nın güvenli olduğunu kaydetti.

Aydın ilinde yıkım gücü yüksek olan depremlerin yineleme yılları hakkında da bilgiler veren Ercan, şunları söyledi:

"Aydın şehir merkezi ile Nazilli'de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke'de 100, Kuşadası'nda ise 50 yıl. Kuşadası'nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem olageliyor. Kuşadası'nı etkileyecek olan 6 ile 7,2 şiddetindeki deprem Sisam Adası'nın kuzeyinde olacak. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova mevkindeki yapılar, sarsıntıları 1,2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler. Böyle yıkıcı bir depremin şiddetinin 6.5'den fazla olması gerekir."

İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, 20'si kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15'dir. Deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme." dedi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet ErcanProf. Dr. Övgün Ahmet Ercanİzmirde Yapılaşma
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