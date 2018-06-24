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İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı.

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 14:14
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İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Akşener oyunu kullandı

İSTANBUL 

Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'nda gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, burada partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Okul binasına giren Akşener, 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Meral Akşener, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok farklı bir seçime gidildiğini, hem partili Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminin yapıldığını anımsattı.

"Seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum"

Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım." dedi.

AA

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