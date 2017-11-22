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İtirafçı olduğu kesinleşti!

Reza Zarrab’ın ABD’deki davasını yakından takip eden ve onunla bir görüşme gerçekleştiren Avukat Cahit Akbulut, Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiğini belirtti.

İtirafçı olduğu kesinleşti!

Reza Zarrab’ın ABD’deki davasını yakından takip eden ve onunla bir görüşme gerçekleştiren Avukat Cahit Akbulut, Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimalinin kesinleştiğini belirtti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 17:46
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İtirafçı olduğu kesinleşti!

ABD’de tutuklanan Reza Zarrab ve Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek” suçlamasıyla tutuklanmalarından bu yana geçen süreç, çok sayıda gelişmeye sebep oldu. Yaşananlar içinde belirsizliğini koruyan ve en çok merak edilen konu, Reza Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapıp yapmadığıydı. Son günlerdeki gelişmeler, Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yapmış olma ihtimali güçlendirmiş olsa da, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan ABD’de yaşayan avukat Cahit Akbulut, Reza Zarrab’la ilgili merak edilen ‘savcılıkla iş birliği yaptı’ sorusuna, şimdiye kadarki yanıtlardan ‘en net’ini verdi. Reza Zarrab’la 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiren ancak görüşmenin detaylarına ‘etik’ olmadığı için girmeyeceğini belirten Akbulut, Reza Zarrab’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamaların yanı sıra, tutuklu bulunan Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın da savcılıkla iş birliği yapma ihtimalinin belirdiğini ifade etti.

‘Duruşmaya katılmayacağı kesinleşti’

Kamuoyunun merakla beklediği Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmasına Reza Zarrab’ın katılmayacağını ifade eden Akbulut, “Bütün gelişmeleri değerlendirdiğimizde, duruşmaya, sadece Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla katılacak. Önceki duruşmalarda, diğer sanıkların da isimleri sanık listesinde oluyordu. Şimdi yalnızca Hakan Atilla’nın ismi var.” dedi. Akbulut, sanık listesinde yalnızca Hakan Atilla’nın isminin olmasının, Reza Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yaptığının kanıtı olduğunu şöyle anlattı: “Duruşma listesinde sadece Hakan Atilla’nın ismi olduğu için, Reza Zarrab’ın savcılıkla iş birliği yaptığı kesinleşti.”

‘Hakan Atilla’nın davasında tanık olabilir’

Duruşmada, Reza Zarrab’ın sanık değil tanık olma ihtimalinin doğduğunu da ifade eden avukat Akbulut, Halkbank yöneticisinin da savcılıkla iş birliğine gidebileceğini ileri sürdü. Akbulut, şunları söyledi: “Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın çıkacağı duruşmada, Reza Zarrab’ın şahit olma ihtimali var. Reza Zarrab savcılıkla anlaştıysa, ki anlaştı, şahitlik yaptığı anda, Hakan Atilla’nın savunmaları çökecek. Reza Zarrab’ın şahitlik yapması, Hakan Atilla’yı da savcılıkla anlaşma yoluna girmeye iter. Bugüne kadar Reza Zarrab’ın durumunun bilinmemesi, Hakan Atilla’nın savunma stratejisini belirleyememesine sebep oluyordu. Hakan Atilla’nın savcılıkla anlaşması da sürpriz olmaz.”

Son Güncelleme: 22.11.2017 17:53
Anahtar Kelimeler:
#rezazarrab#abd
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