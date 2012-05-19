İstikbal gençlerimizin omuzlarında

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, istiklal mücadelesinin meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs gününde, milletin kaderinin yeniden şekillendiğini, parlak bir umut ışığı doğduğunu ifade etti.



Her milletin tarihinde, yıldızın parladığı anlar bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bizim milletimizin yıldızının parladığı an da hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelemizi başlatmak adına Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günüdür. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır. Onun için aziz milletimiz, bilhassa gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte 23 Nisan ve 29 Ekim ruhuna, diğer bir deyişle istiklalimize ve istikbalimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır. Çünkü Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır.''

Erdoğan, gençlere düşen en önemli görevin, devraldıkları mirası daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışmak, kendilerinden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, kalkınmış, gelişmiş ve müreffeh bir ülke bırakmak olması gerektiğini vurgulayarak, ''Bu düşüncelerle, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum'' ifadelerini kullandı.

Arınç: Kutlamala büyük bir eğlence içerisinde geçiyor

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Arınç, Twitter'daki hesabında, 19 Mayıs'ın, Büyük Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı en önemli duraklardan birisi olan Samsun'a çıkışının 93'üncü yıl dönümü olduğunu, tüm milletin bugünü bayram olarak kutladığını ifade etti.

Arınç, şunları kaydetti:

''Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 19 Mayıs'ı stadyumlar yerine okullarda kutluyoruz. Kutlamalar bir taraftan öğrencilerimizin hazırladığı gösterilerle büyük bir eğlence içerisinde geçerken diğer taraftan da 19 Mayıs ruhunun anlaşılmasına, gençlerimizin bu ruhu idrak etmesine yönelik programlarla coşku içinde kutlanıyor.

Ben başta bu bayramın sahibi gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyorum.''

Kılıç: Gençliğimize güveniyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için yayımladığı mesajında, gençlerin bayramını kutladı.

Bakan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Sevgili gençler, bu kıymetli eser siz gençlere emanet edildi. Onu koruyacak, yaşatacak ve yüceltecek olan yine sizlersiniz. Bu yüzden sizleri, milletimizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz. Gençliğimize güveniyoruz, birlikte geleceği inşa ediyoruz. Kararları birlikte alıyor, adımları birlikte atıyoruz. Gençler, bayramımız kutlu olsun.''