Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İstikbal gençlerimizin omuzlarında

Başbakan Erdoğan, "Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerindedir" dedi

İstikbal gençlerimizin omuzlarında

Başbakan Erdoğan, "Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerindedir" dedi

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:17
595 Okunma
İstikbal gençlerimizin omuzlarında
ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, istiklal mücadelesinin meşalesinin tutuşturulduğu 19 Mayıs gününde, milletin kaderinin yeniden şekillendiğini, parlak bir umut ışığı doğduğunu ifade etti.

Her milletin tarihinde, yıldızın parladığı anlar bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
''Bizim milletimizin yıldızının parladığı an da hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelemizi başlatmak adına Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs günüdür. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda milli hafızamızda çok önemli yer tutan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır. Onun için aziz milletimiz, bilhassa gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte 23 Nisan ve 29 Ekim ruhuna, diğer bir deyişle istiklalimize ve istikbalimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaktır. Çünkü Türkiye'nin istikbali, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerindedir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır.''
Erdoğan, gençlere düşen en önemli görevin, devraldıkları mirası daha da zenginleştirmek için özveriyle çalışmak, kendilerinden sonra gelen nesillere bugün olduğundan çok daha parlak, kalkınmış, gelişmiş ve müreffeh bir ülke bırakmak olması gerektiğini vurgulayarak, ''Bu düşüncelerle, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum'' ifadelerini kullandı.

Arınç: Kutlamala büyük bir eğlence içerisinde geçiyor
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gençlerin ve milletin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Arınç, Twitter'daki hesabında, 19 Mayıs'ın, Büyük Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlattığı en önemli duraklardan birisi olan Samsun'a çıkışının 93'üncü yıl dönümü olduğunu, tüm milletin bugünü bayram olarak kutladığını ifade etti. 
Arınç, şunları kaydetti:
''Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak 19 Mayıs'ı stadyumlar yerine okullarda kutluyoruz. Kutlamalar bir taraftan öğrencilerimizin hazırladığı gösterilerle büyük bir eğlence içerisinde geçerken diğer taraftan da 19 Mayıs ruhunun anlaşılmasına, gençlerimizin bu ruhu idrak etmesine yönelik programlarla coşku içinde kutlanıyor.
Ben başta bu bayramın sahibi gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin bayramını kutluyorum.''

Kılıç: Gençliğimize güveniyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için yayımladığı mesajında, gençlerin bayramını kutladı.
Bakan Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Sevgili gençler, bu kıymetli eser siz gençlere emanet edildi. Onu koruyacak, yaşatacak ve yüceltecek olan yine sizlersiniz. Bu yüzden sizleri, milletimizin en büyük zenginliği olarak görüyoruz. Gençliğimize güveniyoruz, birlikte geleceği inşa ediyoruz. Kararları birlikte alıyor, adımları birlikte atıyoruz. Gençler, bayramımız kutlu olsun.''

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:17
Anahtar Kelimeler:
İstikbal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ