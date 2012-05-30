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İstanbul'un fethinin 559. yılı

Dekorasyonunda Osmanlı motifleri kullanılan 4 yıldızlı otel, İstanbul'un fethinin 559. yılında, fetih yılını simgeleyen ''14.53'te'' hizmete açıldı.

İstanbul'un fethinin 559. yılı

Dekorasyonunda Osmanlı motifleri kullanılan 4 yıldızlı otel, İstanbul'un fethinin 559. yılında, fetih yılını simgeleyen ''14.53'te'' hizmete açıldı.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 08:25
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İstanbul'un fethinin 559. yılı

     Adapazarı ilçesinde dekorasyonunda Osmanlı motifleri kullanılan 4 yıldızlı otel, İstanbul'un fethinin 559. yılında, fetih yılını simgeleyen ''14.53'te'' hizmete açıldı.
     Palmiye Caddesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan otel sahibi Rıdvan Taylan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 29 Mayıs'ta otelin açılışını yaptıklarını belirterek, otelin Sakarya ve bölge turizmine katkı sağlayacağını dile getirdi.
     Sakarya Valisi Mustafa Büyük ise her alanda gelişen Sakarya'nın turizm tesislerinin gün geçtikçe arttığını ifade ederek, ''Hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya, her geçen gün atılımlarını ortaya koyuyor. Bu tesisin de Sakarya turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum'' diye konuştu.
     Protokol üyelerinin İstanbul'un fethini simgeleyen 14.53'te kurdele kesimiyle açılışını yaptığı otelde 55 oda, balık restoranı, 30 kişilik VİP toplantı salonu, 250 kişilik balo salonu, 300 kişilik toplantı ve konferans salonu, SPA merkezi, fitness salonu, sauna, Türk hamamı ve buhar odaları yer alıyor.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 00:27
Anahtar Kelimeler:
Fetih
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