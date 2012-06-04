Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İstanbul'da 'bombacı astsubay' alarmı

İstanbul’da bir firmadan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit satın alan astsubayların kimlikleri sahte çıkınca polis alarma geçti.

İstanbul'da 'bombacı astsubay' alarmı

İstanbul’da bir firmadan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit satın alan astsubayların kimlikleri sahte çıkınca polis alarma geçti.

04 Haziran 2012 Pazartesi 09:43
947 Okunma
İstanbul'da 'bombacı astsubay' alarmı
İSTANBUL - İstanbul’da bir firmadan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit satın alan astsubayların kimlikleri sahte çıkınca polis alarma geçti. Satın alınan maddeler azotla birleştirilerek bomba yapımında da kullanılabiliyor.
Eminönü Tahtakale’de bulunan bir kimya firmasına giden üç kişi, firma görevlisine İstanbul’daki askeri bir birlikte görevli astsubay olduklarını söyledi.
Ellerindeki TSK antetli kâğıdı görevliye gösteren şahıslar temizlik mazemesi alımı yaptıklarını belirterek satışı serbest olan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit siparişi verdi.
Firma görevlileri kimyasalmaddenin miktarının fazla olması nedeniyle temin için süre istedi.
2 gün sonra yeniden gelen 3 kişiye ana deposundan getirdiği malı teslim etmek üzere işlem yapan firma, kimlik bilgilerini ve hangi askeri birliğe alındığını sordu. Kimliklerini gösteren ve bir askeri birliğin adını veren sahte astsubaylar kimyasalmaddeleri alıp ayrıldı.
Habertürk gazetesinin haberine göre satışın ardından evrakları kontrol eden firmanın muhasebe departmanı kimyasalların fiyatının eksik hesaplandığını fark etti ve kalan parayı tahsil edebilmek için askeri birliği aradı. Firma dükkâna gelen isimlere ulaşmaya çalıştı ancak birlikten, bu isimde asker olmadığını öğrendi. Bunun üzerine durumpolise bildirildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı. Firmadaki güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu, çalışanların ifadesi alındı.
EL KAİDE KULLANMIŞTI  
Hidrojen peroksit (tuzruhu gibi temizlik maddelerinini etken maddesi) ve hidroklorik asit, azot içeren maddelerle birleşince dinamit etkisi yapıyor. Bu maddelerle elde edilen bombaları 2003 yılında El Kaide terör örgütü tarafından sinagoglara yönelik yapılan saldırıda kullanıldı.   2010 yılında ise İzmir’de yapılan operasyonda gözaltına alınan El Kaide Turka Terör Örgütü üyesi üniversiteli Abdülkadir Küçük’ün de aynı bombayla eylem hazırlığında olduğu belirlenmişti.   Küçük’ün evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan 2 litre hidrojen peroksit, saçma, çivi ve barut ele geçirilmişti.

Son Güncelleme: 04.06.2012 01:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ