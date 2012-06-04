İstanbul'da 'bombacı astsubay' alarmı

İSTANBUL - İstanbul’da bir firmadan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit satın alan astsubayların kimlikleri sahte çıkınca polis alarma geçti. Satın alınan maddeler azotla birleştirilerek bomba yapımında da kullanılabiliyor.

Eminönü Tahtakale’de bulunan bir kimya firmasına giden üç kişi, firma görevlisine İstanbul’daki askeri bir birlikte görevli astsubay olduklarını söyledi.

Ellerindeki TSK antetli kâğıdı görevliye gösteren şahıslar temizlik mazemesi alımı yaptıklarını belirterek satışı serbest olan 20 litre hidrojen peroksit ve hidroklorik asit siparişi verdi.

Firma görevlileri kimyasalmaddenin miktarının fazla olması nedeniyle temin için süre istedi.

2 gün sonra yeniden gelen 3 kişiye ana deposundan getirdiği malı teslim etmek üzere işlem yapan firma, kimlik bilgilerini ve hangi askeri birliğe alındığını sordu. Kimliklerini gösteren ve bir askeri birliğin adını veren sahte astsubaylar kimyasalmaddeleri alıp ayrıldı.

Habertürk gazetesinin haberine göre satışın ardından evrakları kontrol eden firmanın muhasebe departmanı kimyasalların fiyatının eksik hesaplandığını fark etti ve kalan parayı tahsil edebilmek için askeri birliği aradı. Firma dükkâna gelen isimlere ulaşmaya çalıştı ancak birlikten, bu isimde asker olmadığını öğrendi. Bunun üzerine durumpolise bildirildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili araştırma başlattı. Firmadaki güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu, çalışanların ifadesi alındı.

EL KAİDE KULLANMIŞTI

Hidrojen peroksit (tuzruhu gibi temizlik maddelerinini etken maddesi) ve hidroklorik asit, azot içeren maddelerle birleşince dinamit etkisi yapıyor. Bu maddelerle elde edilen bombaları 2003 yılında El Kaide terör örgütü tarafından sinagoglara yönelik yapılan saldırıda kullanıldı. 2010 yılında ise İzmir’de yapılan operasyonda gözaltına alınan El Kaide Turka Terör Örgütü üyesi üniversiteli Abdülkadir Küçük’ün de aynı bombayla eylem hazırlığında olduğu belirlenmişti. Küçük’ün evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan 2 litre hidrojen peroksit, saçma, çivi ve barut ele geçirilmişti.





Son Güncelleme: 04.06.2012 01:44