İstanbul Emniyeti'nde tayin depremi

İstanbul'da görev yapan aralarında 78 komiser ve baş komiserin de olduğu 2 bin 623 polisin ikinci bölge illere tayini çıktı.

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2 bin 623 polisin ikinci bölge illerine tayini çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli şubelerde görevli 78 komiser ve baş komiser ile 2 bin 623 polis memuru, ikinci bölge illerine tayin oldu.

İkinci bölge illerindeki görev sürelerini tamamlayan 669 polisin ise İstanbul'a tayin edildiği bildirildi.

Aradaki farkın polis okullarında görev yapan polislerle kapatılacağı belirtildi.





