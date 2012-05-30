İstanbul cazibe merkezi olacak

STANBUL

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, DEİK/Türk–Singapur İş Konseyi Forumu'nda yaptığı konuşmada, siyasi istikrar ve güçlü siyasi irade Türkiye'yi krizden koruyan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Gerektiğinde zor kararları verebilmek, gerektiğinde zor adımları atabilmek...bununla beraber öngörülebilirlik ve güven ortamı elde ettiğimiz başarıda belirleyici olmuştur."

Bölgesel ve küresel sermaye için İstanbul'u önemli cazibe merkezi haline getirmek için çalışmaya başladıklarını ifade eden Babacan, önümüzdeki dönemde fiziki ve hukuki altyapının tesisi, iş yapma ortamı ve insan kaynağının geliştirilmesi çalışmaları İstanbul'un rekabet gücünü yükseltmek üzere hayata geçirilebilir olduğunu söyledi.

Babacan, ''Bu projenin hayata geçirilmesi için göstereceğimiz gayret Türkiye'nin daha etkin sağlıklı ve hızlı işleyen bir adalet sistemine sahip olmasına da katkı sağlayacaktır. Çünkü İstanbul'un finans merkezi projemiz içinde yargıyla ilgili de önemli reformlar söz konusu. İstanbul Tahkim Merkezi ve Finans konusunda ihtisaslaşmış mahkemeler söz konusu'' dedi.