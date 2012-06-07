İşkenceye özel araştırma

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş, komisyonlarına binlerce başvuru yapıldığını, bu başvuruların büyük bölümünün samimi ve gerçek hayat hikayelerini barındırdığını belirterek, ''Hepimizi etkiliyor. Bazılarını dinlemeyi de düşünüyoruz'' dedi.



Darbe dönemindeki işkencelerin de komisyon çalışmalarında bir başlık oluşturacağını ve bu konuda bilimsel çalışma yapılacağını bildiren Baş, şunları kaydetti:

''12 Eylül dönemini baz alan bir bilimsel araştırma okudum ve uygulanan işkenceleri. Açık söyleyeyim, yazılı bir bilimsel araştırma okurken bile ilk sayfalarından itibaren çok zorlandım. Okumakta bile zorlandım. İşkence, bu konunun en trajik ve en önemli yönlerinde biri. Mutlaka araştırılacak konulardan birisi. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde, benim de hafızamdan silemediğim anılarım var ama bunu şimdi paylaşmayacağım''

Baş, komisyonda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ya da Bakanlar Kurulu üyelerinden herhangi birinin dinlenmesi yönünde şu ana kadar bir talep gelmediğini ifade etti.