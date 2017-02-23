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Işık: El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz." dedi.

Işık: El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı

Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz." dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 17:19
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Işık: El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı

İZMİR

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmir programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin El Bab'daki mevcut durumuyla ilgili soruya Işık, "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde 'El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir' diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı." yanıtını verdi.

Rakka Operasyonu konusundaki planlarla ilgili soru üzerine Işık, Türkiye'nin bu konudaki tavrının baştan bu yana net olduğunu, ilkesel olarak bir terör örgütüne yapılacak operasyonda başka bir terör örgütünü kullanmaya karşı olduklarına dikkati çekti.

Işık, Rakka Operasyonu'nun bölgedeki istikrarı ileride tehlikeye atmayacak şekilde, doğru unsurlarla yapılmasının gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim Rakka'yla ilgili temel anlayışımız, Rakka'nın ve diğer bölgelerin özellikle başka bir terör örgütü kullanılarak kurtarılması, DEAŞ'tan temizlenmesi değil o bölge insanlarından oluşan, ileride 'demografik yapı değişecek' endişesini doğurmayacak doğru unsurlarla bu operasyonun yapılması.

Türkiye'nin tutumu baştan beri açık ve net. Bunu başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleriyle paylaşıyoruz. İstediğimiz, Rakka Operasyonu'nun PYD/YPG terör unsurlarıyla değil Özgür Suriye Ordusu ve Rakka'nın kendi meskun insanlarından oluşan güçle yapılması. Rakka'nın yüzde 90'ından fazlası Arap nüfusu. Kurtaracak gücün de Araplar'dan ve bölge halkından oluşması gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir operasyon durumunda koalisyon güçleriyle birlikte gereken desteği vereceğimizi ifade ediyoruz."

Askeri birliklerin şehir dışına taşınması

Bir gazetecinin, İzmir'de şehir içindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınması konusunda bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Işık, şehir içinde kalan askeri birliklerin taşınması talebinin bazen TSK'dan bazen de yerel yönetimler ve mülki amirliklerden gelebildiğini ancak bunun çok detaylı bir planlamayla kararının verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fikri Işık, TSK içinde profesyonel bir kadronun bulunduğunu, bu insanların ailelerinin şehirlere çok uzak bölgelere taşınamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna yönelik ciddi planlamalar yapılıyor, bu planlamalar yapıldıktan sonra il il hangi birlik nereye taşınabileceği belli olacak. Şu anda teknik çalışma yürüyor. Bu çalışmada askerimizin ihtiyacı bizim için birinci deredece belirleyicidir. TSK’nın bu konuda ihtiyacı bizim kararımızı şekillendirirken birinci derecede önceliğimiz olacak. Bunun dışında şehirlerimizin talebi de olacaktır elbette. Milli Savunma Bakanlığı olarak Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarıyla değerlendirmeler sonucu karar verilecek. Bugünden yarına şu birlik şuraya bu birlik buraya taşınacak diye bir kararımız yok."

AA

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ışıkEl BabAçıklamaÖnce Vatan Gazetesi
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