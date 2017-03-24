Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89897
ALTIN
144.804
DOLAR
3.6178
STERLIN
4.5171
EURO
3.9070
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
İstanbul'un küçük müzeleri ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un küçük müzeleri ziyaretçilerini bekliyor
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Mart 2017 Cuma 16:28
8 Okunma
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 10.46 - 11.32 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütü PKK mensuplarına ait bir silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği harekatta ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

6 terörist topçu ateşiyle etkisiz hale getirildi

Terör örgütü mensuplarının 22 Mart'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Gerkitepe üs bölgesine düzenlediği, iki askerin şehit olduğu silahlı saldırının ardından ateş açılan bölgenin topçu ateşiyle dövüldüğü aktarılan bilgilendirmede, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakHava Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Çukurca şehitleri toprağa verildi
Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
Partim beni aday yaparsa o zaman beraber yürürüz
F-16 pilotlarının neredeyse tümü FETÖ'cü çıktı
F-16 pilotlarının neredeyse tümü FETÖ'cü çıktı
Rus Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Rus Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye itilecek kakılacak bir ülke değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye itilecek kakılacak bir ülke değildir
'UCM'nin Akay kararı görev tanımını aştı'
'UCM'nin Akay kararı görev tanımını aştı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ