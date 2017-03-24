Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği, ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, 10.46 - 11.32 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütü PKK mensuplarına ait bir silah mevzisi ile 2 koruganın imha edildiği harekatta ilk belirlemelere göre 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

6 terörist topçu ateşiyle etkisiz hale getirildi

Terör örgütü mensuplarının 22 Mart'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Gerkitepe üs bölgesine düzenlediği, iki askerin şehit olduğu silahlı saldırının ardından ateş açılan bölgenin topçu ateşiyle dövüldüğü aktarılan bilgilendirmede, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.