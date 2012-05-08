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İNTRANET'te köşe yazarı yok

Genelkurmay, askeri personelin kullanımına açık olan TSK Ağı'nda , 20 Temmuz 2011'den itibaren köşe yazarlarına yer verilmediğini açıkladı.

İNTRANET'te köşe yazarı yok

Genelkurmay, askeri personelin kullanımına açık olan TSK Ağı'nda , 20 Temmuz 2011'den itibaren köşe yazarlarına yer verilmediğini açıkladı.

08 Mayıs 2012 Salı 16:27
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İNTRANET'te köşe yazarı yok

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birlik, karargah ve kurumlarında askeri personelin kullanımına açık olan TSK Ağı'nda (İNTRANET), 20 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, hiçbir köşe yazarının yazısının yer almadığı'' bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Genelkurmay Başkanlığı'nca bir yazarın yazılarına erişimin engellendiği şeklinde haber ve iddialara yer verildiği belirtildi.
''Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik, karargah ve kurumlarında askeri personelin kullanımına açık olan TSK Ağı'nda (İNTRANET), 20 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, hiçbir köşe yazarının yazısının yer almadığı'' ifade edilen açıklamada, ayrıca ''TSK birliklerinde kullanıma açık olan Genel İnternet Ağı'nda, basın yayın organlarına veya yazarların yazılarına erişimi engelleyen hiçbir kısıtlamanın bulunmadığı'' kaydedildi.
Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, 10 Nisan 2007 ile 5 Mayıs 2012 yılları arasında Ankara'da yapılan şehit cenaze törenlerinin listesi yayımlandı.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 08:52
Anahtar Kelimeler:
TSKIntranetKöşeYazar
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