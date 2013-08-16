İlköğretim kurumlarına kayıt işlemleri tamamlandı

ANKARA





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ilkokulların 1. sınıflarına ve resmi ortaokulların 5. sınıflarına öğrenci kayıtlarını e-okul üzerinden gerçekleştirdi.

MEB, ilköğretim kurumalarında kayıt ve nakillere ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, 2013-2014 eğitim öğretim yılı için bütün resmi ilkokulların birinci sınıflarına ve bütün resmi ortaokulların beşinci sınıflarına öğrenci kayıtları; e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı.

Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eylül aylarında bulunan ve dolayısıyla kayıtları veli isteğine bağlı çocuklar da ikametgahlarına en uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirildi. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacak.

Okul yöneticileri ilkokul aday kayıt ekranında yer alan bu yaş grubundaki çocukları veli isteği dışında kesin kayda dönüştürmeyecek.

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları (2008 Ocak-Mart doğumlular) velisinin vereceği dilekçeyle; 69, 70 ve 71 aylık olanları (2007 Ekim- Aralık doğumlular) ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecek. Bu şekilde anasınıfına gönderilecek çocukların kayıtlarına öncelik verilecek.

Özel okul, konservatuvar ve imam hatip ortaokullarına kayıt

Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına adrese dayalı kayıt işlemi yapılamadığından, e-okul kayıt/nakil işlemleri açıldığında, çocuklarını özel okul, konservatuar veya imam hatip ortaokullarına kaydettirmek isteyen velilerin doğrudan bu okullara başvurmaları yeterli olacak.

Bu okulların yöneticileri, başvuran velilere gerekli kolaylıkları sağlayacak, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtlarında, e-okul aday kayıt ekranından öğrencinin T.C. kimlik numarasını girip kaydettiğinde söz konusu öğrenciler resmi okulların aday kayıt ekranlarından otomatik olarak silinecek.

Şehit çocuklarının kayıtları istedikleri okula yapılabilecek

Yurt dışında yaşayan ve yerleşim yeri adresi yurt dışı, diğer adres bilgisi yurt içi olan vatandaşların çocuklarının kayıtları, sistem tarafından diğer adres bilgisine göre yapılacak.

Parçalanmış ailelerden, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) kayıtlı ve kadın konukevlerinde kalanların çocukları hakkında kesinleşmiş veya geçici velayet kararıyla eğitim tedbir kararı açıkça yazılı olanların kayıt ve nakilleri, ŞÖNİM bilgilerine göre yapılacak.

Yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, cezaevi ve öğrenci yurdu gibi yerler diğer adres olarak kaydedildiği için buralarda kalan ve ergin olmayan çocukların kayıt ve nakillerinde diğer adres bilgisi dikkate alınacak. Ayrıca koruyucu aileye verilmiş öğrencilerin kayıt ve nakillerinde de koruyucu ailenin yerleşim yeri adres bilgisi esas alınacak.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerle şehitlerin ve muharip gazilerin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde çocuklarının nakilleri, istedikleri resmi okula yapılacak.

Kayıt alanı dışından öğrenci alınabilmesi

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi kapsamında sınıf mevcutları 35'i geçmeyecek şekilde kayıt alanı dışından öğrenci alınabilecek.

Her ikisi de çalışan anne babaların çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda çocuklarının anne veya babadan birinin çalıştığı yere yakın okula, farklı okullarda öğrenim gören kardeşlerin birlikte öğrenim görecekleri okula, eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okula çocuklarının nakilleri yapılabilecek.