"İlk çivi" 75 yıl sonra çakılacak

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 1937 yılında yapımı tamamlanan ve 75 yıldır tek bir çivi dahi çakılmayan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının, Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesinin temel atma töreninin 15 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceğini belirterek, ''Sadece bölgedeki ulaşım ve taşımayı sağlamakla kalmayacak olan hattın, aynı zamanda Karadeniz-Başkent, Karadeniz-Akdeniz yük aksını işlevsel hale getirmesi hedefleniyor'' dedi.



1937 yılında yapımı tamamlanan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattına 75 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Yıldırım, demiryollarının yenilenerek, yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Yıldırım, "Kömür ve cevher yolu olarak 415 kilometrelik tek hatlı yapılan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolunun sinyalizasyon, telekomünikasyon ve alt yapı iyileştirmesi projesinin yapım maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle karşılanacak" dedi.

Irmak-Karabük-Zonguldak arasındaki mevcut hattın sinyal ve telekomünikasyon alt yapısının tamamlanmasıyla, sadece bölgedeki ulaşım ve taşımayı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Karadeniz-Başkent, Karadeniz-Akdeniz yük aksını işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, bu amaçla 15 Mayıs'ta Karabük Tren İstasyonunda, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.