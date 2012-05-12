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"İlk çivi" 75 yıl sonra çakılacak

Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının, Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesinin temel atma töreni 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

"İlk çivi" 75 yıl sonra çakılacak

Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının, Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesinin temel atma töreni 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:04
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ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 1937 yılında yapımı tamamlanan ve 75 yıldır tek bir çivi dahi çakılmayan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattının, Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesinin temel atma töreninin 15 Mayıs Salı günü gerçekleştirileceğini belirterek, ''Sadece bölgedeki ulaşım ve taşımayı sağlamakla kalmayacak olan hattın, aynı zamanda Karadeniz-Başkent, Karadeniz-Akdeniz yük aksını işlevsel hale getirmesi hedefleniyor'' dedi.

1937 yılında yapımı tamamlanan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattına 75 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Yıldırım, demiryollarının yenilenerek, yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.
Yıldırım, "Kömür ve cevher yolu olarak 415 kilometrelik tek hatlı yapılan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolunun sinyalizasyon, telekomünikasyon ve alt yapı iyileştirmesi projesinin yapım maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle karşılanacak" dedi.
Irmak-Karabük-Zonguldak arasındaki mevcut hattın sinyal ve telekomünikasyon alt yapısının tamamlanmasıyla, sadece bölgedeki ulaşım ve taşımayı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Karadeniz-Başkent, Karadeniz-Akdeniz yük aksını işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, bu amaçla 15 Mayıs'ta Karabük Tren İstasyonunda, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:05
Anahtar Kelimeler:
İlk çivi
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