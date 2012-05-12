"İlk çivi" 75 yıl sonra çakılacak

1937 yılında yapımı tamamlanan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolu hattına 75 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadığını belirten Yıldırım, demiryollarının yenilenerek, yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.
Yıldırım, "Kömür ve cevher yolu olarak 415 kilometrelik tek hatlı yapılan Irmak-Karabük-Zonguldak demiryolunun sinyalizasyon, telekomünikasyon ve alt yapı iyileştirmesi projesinin yapım maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle karşılanacak" dedi.
Irmak-Karabük-Zonguldak arasındaki mevcut hattın sinyal ve telekomünikasyon alt yapısının tamamlanmasıyla, sadece bölgedeki ulaşım ve taşımayı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Karadeniz-Başkent, Karadeniz-Akdeniz yük aksını işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, bu amaçla 15 Mayıs'ta Karabük Tren İstasyonunda, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.
AA