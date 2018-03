İkinci Dağlıca olayı değil

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı, Yeşiltaş bölgesinde emniyet birliğine saldırı girişimiyle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yeşiltaş Güçlendirilmiş Jandarma Karakolu, 03 Mayıs 2012 tarihinde İçişleri Bakanlığının oluru ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kapatılmıştır.

Bahar-Yaz döneminde Yüksekova-Dağlıca yolunun güvenliğini sağlamak ve teröristlerin geçiş güzergâhını kontrol altına almak maksadıyla eski Yeşiltaş Jandarma Karakolu binası ana üs bölgesi olarak kullanılmak suretiyle bölgede bir piyade taburu 12 Mart 2012’den itibaren görevlendirilmiştir.

Bu piyade taburu, Mart 2012’den itibaren operasyonel güç olan bir komando bölüğü ile takviye edilmiştir. Anılan birliğin, personeli ve her türlü silah, araç ve gereci tamdır. Ayrıca iki adet tank, altı adet havan silahı, iki adet Kobra ve iki adet Kirpi zırhlı aracı da bulunmaktadır.

Saldırıya uğrayan yer, sabit bir karakol olmayıp, Yeşiltaş ana üs bölgesinin hemen güneyinde, Dağlıca ana ikmal yolunun ve piyade taburunun yakın emniyetini sağlayan, 52 personel ve bir tankın görev yaptığı tahkim edilmiş geçici üs bölgesidir. Bu birlikte görev yapan tüm askerî personel iç güvenlik eğitimi görmüştür.

Birlik personeli tarafından gece görüş vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere ateş açılmış ve bu silahlı mücadelede 15 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Saldırı sonrasında hemen durum değerlendirilmiş, teröristlerin kaçış bölgelerine bir Özel Kuvvetler Taburu ile bir Jandarma Özel Harekât Taburu (yaklaşık 80 kişilik bir kuvvet), farklı bölgelere havadan indirilmiş ve operasyonel faaliyet (takip harekatı) başlatılmıştır.

Operasyon icra etmek üzere indirilen kuvvetler, teröristlerle sıcak temasa girmiş ve 11 terörist daha etkisiz hâle getirilmiş ve kullandıkları ağır silahlar susturulmuştur.

Operasyonun devamında 21 Haziran 2012 tarihinde 5 terörist daha etkisiz hâle getirilmiştir.

Saldırı sırasında ve sonrasında çıkan çatışmalarda, toplam 31 terörist silah ve malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise sağ olarak yakalanmıştır.

Olayda, 8 askeri personelimiz şehit olmuş, ikisi ağır olmak üzere 19 personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 8 yaralı personelimiz taburcu olmuştur.

Bu faaliyetle koordineli olarak Irak kuzeyindeki terörist hedefleri Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı bir şekilde ateş altına alınmıştır.

Saldırı olayında herhangi bir ihmalin bulunmadığı belirlenmiş olup, saldırıya uğrayan birlik, kahramanca mücadele ederek 15 teröristi mevzilerin önünde ve hemen civarında etkisiz hâle getirmiştir.

Saldırı esnasında TSK insansız hava aracı Çukurca bölgesinde görev yapmakta iken olayın duyulması üzerine derhal olay mahalline intikal ettirilerek görüntü aktarması sağlanmıştır.

Saldırıya maruz kalan yerin Dağlıca’daki üs bölgesine olan mesafesi karayolu ile 10 km, kuş uçuşu 5 km. dir. Bu olayı ikinci bir Dağlıca olayı şeklinde göstermek hem mekan, hem de sonuçları itibariyle doğru değildir.

Diğer taraftan yanlış anlaşılmalara açıklık getirmek düşüncesi ile, bir hususun daha kamuoyunun bilgisine sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Her gün tüm iç güvenlik harekat bölgesi ile ilgili olarak çeşitli kaynaklardan çok sayıda duyum (ham haber) alınmaktadır. Bu duyumlar istihbarat uzmanları tarafından değerlendirilerek istihbarat hâline dönüştürülmektedir. Gerek duyumlar ve gerekse istihbarat bilgileri tüm kullanıcılara gecikmeksizin bildirilmektedir. Bu saldırı olayında da gerekli ikazlar yapılmış ve birlik tarafından güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek teyakkuz durumu artırılmıştır.

Ayrıca, 17 Ağustos 2011 tarihinden günümüze kadar Irak kuzeyinde (sınır ötesinde) tespit edilen 32'si Kandil'de olmak üzere toplam 387 terörist hedefe 448 sorti ile hava harekatı icra edilmiştir.

Yüce halkımızın asılsız haber ve yorumlara itibar etmemesi ve her zaman olduğu gibi bugün de Türk Silahlı Kuvvetlerine olan inanç ve güvenini muhafaza etmesi en önemli dileğimizdir.''