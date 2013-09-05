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İhsanoğlu’ndan BM’ye çağrı

İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, BM'nin terörle mücadele stratejisinde terörizme açık bir tanım getirerek konu üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

İhsanoğlu’ndan BM’ye çağrı

İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, BM'nin terörle mücadele stratejisinde terörizme açık bir tanım getirerek konu üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2013 Perşembe 13:16
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İhsanoğlu’ndan BM’ye çağrı

İSTANBUL 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İİT 3. Emniyet Teşkilatları Başkanları toplantısı nedeniyle yaptığı açıklamada İslam Dünyası’nın büyük hadiselere sahne olduğunu belirterek üye ülkelerin aralarındaki işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

İİT üyelerinin BM nezdindeki uluslararası işbirliklerini arttırmaları konusuna da değinen İhsanoğlu, "BM'nin terörle mücadele stratejisinde terörizme açık bir tanım getirerek konu üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırması ve sorunun kökenine inilmesi gerektiğini" vurguladı.

İhsanoğlu, İİT’nin İslamofobi dalgasının sebep olduğu dışlanma, yabancılaşma ve aşırılıkların önüne geçmek için gayretlerini yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.   

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 13:17
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İhsanoğlu’ndan BM’ye çağrı
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