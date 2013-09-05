İhsanoğlu’ndan BM’ye çağrı

İSTANBUL





İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İİT 3. Emniyet Teşkilatları Başkanları toplantısı nedeniyle yaptığı açıklamada İslam Dünyası’nın büyük hadiselere sahne olduğunu belirterek üye ülkelerin aralarındaki işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

İİT üyelerinin BM nezdindeki uluslararası işbirliklerini arttırmaları konusuna da değinen İhsanoğlu, "BM'nin terörle mücadele stratejisinde terörizme açık bir tanım getirerek konu üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırması ve sorunun kökenine inilmesi gerektiğini" vurguladı.

İhsanoğlu, İİT’nin İslamofobi dalgasının sebep olduğu dışlanma, yabancılaşma ve aşırılıkların önüne geçmek için gayretlerini yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.