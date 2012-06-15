İHH başkanına ‘El Kaide’ soruşturması

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım hakkında; “başkanı olduğu dernek üzerinden El Kaide’ye para aktardığı” iddiasıyla gizli bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

Gazze’ye yardımgötürenMavi Marmara gemisine yapılan baskının ardından İsrailli komutanlara dava açan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın, gemiye öncülük eden İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım hakkında da gizli bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmada, Yıldırım’ın, “El Kaide örgütüne finansal kaynak aktardığı” iddiası üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMAYA İKİ EKİP

Habertürk’ün haberine göre, soruşturma büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor, hatta hazırlık nuraması bile verilmedi. Soruşturmanın İstanbul Emniyeti’nden özel bir ekip ve İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Yıldırım’la ilgili soruşturmada “dernek aracılığıyla El Kaide örgütü adına faaliyet yürüttüğü” iddiaları araştırılıyor. Bu kapsamda Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki etkinliği ve bağlantıları da soruşturma kapsamında inceleniyor. Soruşturmanın, İsrail’in Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyondan sonra inceleme olarak başladığı, daha sonra da kapsamlı soruşturmaya dönüştüğü belirtildi.

BİR SORUŞTURMA DA DİYARBAKIR’DA

Yıldırım hakkında ayrıca Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nda da aynı iddiayla ilgili bir başka soruşturma olduğu da öğrenildi. İHH Başkanı Yıldırım, Gazze’ye yardım organizasyonunun başındaydı. İHH sadece Ortadoğu ülkelerinde değil dünyanın birçok ülkesinde yardım kampanyaları düzenliyor. Yıldırım son olarak Suriye’de kaybolan iki Türk gazetecinin teslim alınarak ülkeye geri getirilmesiyle gündeme gelmişti.







Son Güncelleme: 15.06.2012 01:14