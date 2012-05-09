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İfade öncesi Akşener'in aracı kurşunlandı

28 Şubat soruşturmasında tanıklık yapan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in, ifadesinden saatler önce aracının kurşunlandığı ortaya çıktı.

İfade öncesi Akşener'in aracı kurşunlandı

28 Şubat soruşturmasında tanıklık yapan dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener’in, ifadesinden saatler önce aracının kurşunlandığı ortaya çıktı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 10:00
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İfade öncesi Akşener'in aracı kurşunlandı
Önceki gün 28 Şubat savcısına tanık olarak 2.5 saat süreyle ifade veren dönemin İçişleri Bakanı, MHP Grup Başkanvekili Meral Akşener’in makam aracının, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul’da kurşunlandığı ortaya çıktı.
Hafta sonunu bazı temasları dolayısıyla İstanbul’da geçiren Akşener’in makam arabasının, sabaha karşı kurşun yağmuruna tutulduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Akşener'in cumartesi akşamı evine bırakan makam şoförü araçla Ümraniye'deki evine giderken, olay sabah saatlerinde anlaşıldı.
Makam şoförünün evinin önünde park halinde bulunan aracın, Akşener’in oturduğu arka koltuk bölümünün kurşunlandığı görüldü. Akşener‘in oturduğu koltukta çok sayıda kurşun deliği olduğu belirtildi.


Son Güncelleme: 09.05.2012 02:00
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