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İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak
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İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, yarın İBB'nin 150 avukatıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 'FETÖ'nün Büyükşehir Belediyesi İşgal davası'nın ilk duruşmasına katılacak.

İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, yarın İBB'nin 150 avukatıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek 'FETÖ'nün Büyükşehir Belediyesi İşgal davası'nın ilk duruşmasına katılacak.

26 Kasım 2017 Pazar 16:32
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İBB Başkanı Uysal, 150 avukatla Silivri'de olacak

İSTANBUL  - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın belediyenin 150avukatıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek "FETÖ'nün İBB'yi işgal davası"nın ilk duruşmasına katılacakları bildirildi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkez binasını işgal etme girişiminde bulunduğu hatırlatıldı.

Vatandaşların ve polislerin yoğun mücadelesi sayesinde işgalin önlendiği, ancak çıkan çatışmada birçok vatandaşın şehit ve yaralı olduğu belirtilerek, bu olaylarla ilgili açılan davanın ilk duruşmasının görüleceği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasının yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumları duruşma salonunda yapılacağı aktarılarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 150 İBB avukatı Silivri'de olacak. Duruşmaları dışarıdan takip etmek için İBB, İSKİ, İETT ve diğer şirketlerin temsilci yöneticileri ve çalışanları da Silivri'de gelişmeleri takip edecek." denildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ibb Başkanı UysalÖnce Vatan Gazetesi
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