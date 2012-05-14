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Hükümet'ten memurlara 16 maddelik teklif

Kamu İşveren Heyeti'nin, 2012-2013 yıllarına ilişkin toplu sözleşme teklifinde, hizmet kollarına ilişkin 16 madde yer alıyor.

Hükümet'ten memurlara 16 maddelik teklif

Kamu İşveren Heyeti'nin, 2012-2013 yıllarına ilişkin toplu sözleşme teklifinde, hizmet kollarına ilişkin 16 madde yer alıyor.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 16:55
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Hükümet'ten memurlara 16 maddelik teklif

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından Kamu Görevlileri Sendikaları heyetine sunulan ''Kamu İşveren Heyeti'nin 2012-2013 Yıllarına İlişkin Toplu Sözleşme Teklifi''nde, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşturulmasının AK Parti hükümetlerinin en önemli önceliklerinden olduğu belirtildi. 2003-2012 yılları arasında, kamu görevlilerinin mali durumunun 2002 yılına göre iyileştirildiği ve gelirlerde önemli artışlar meydana geldiği ifade edilerek, bu dönemde aile yardımı dahil ortalama memur maaşı yüzde 227,8 oranında artarken TÜFE'nin yüzde 135,3 oranında gerçekleştiği vurgulandı. 

Buna göre, Kamu İşveren Heyeti'nin hizmet kollarına ilişkin bazı teklifleri şöyle:
- ''Ders görevlerinin çeşitli nedenlerle yerine getirilmemesi veya öğretime değişik nedenlerle ara verilmesi nedeniyle ders görevlerini yerine getiremeyenlerin bu sürelerde varsa ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılsın.''
-''Akademik jüri üyelikleri için ek ders ücreti ödensin.''
-''Öğretmenlerin İLKSAN üyeliği, isteğe bağlı hale getirilsin.''
-''İmam-hatip ve müezzin kayyımlara dini bayram günlerinde çalıştıkları her gün için, belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödensin.''
-''TRT'de verici istasyonu, stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan personele koruyucu gıda yardımı yapılsın.''
-''Orman yangınlarıyla mücadele eden personele ateşe dayanıklı giyim malzemesi verilsin.''
-''Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda yer alan kurumlarda zehirli, gazlı, radyasyonlu ortamlarda çalışan personele süt, yoğurt gibi koruyucu gıda yardımı yapılsın.''
-''Sanat kurumlarında saat 24.00'ten sonra yaptırılan her 1 saatlik fazla çalışma süresi için fazla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödensin.''
-''Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan sağlık teknikeri ve sağlık memuru unvanlı personele ilave performans puanı verilsin.''

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 08:56
Anahtar Kelimeler:
MemurTeklifHükümet
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polis nerede 2012-05-15 01:50:17

polis nerede, onun fazla mesaisi ne olacak, polis ırgat her işe koşar, ama karşılığı düz memur gibi ödenir. nerde adalet....

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