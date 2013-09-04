Hukuk mücadelemizi başlatacağız

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfınca sevgi evi ve rehabilitasyon merkezi yapılması amacıyla işbirilği protokolü imzalandı.



Büyükşehir Belediyesindeki imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, başarının, ekip çalışmasıyla ve verilen gücü etkin kullanabilmeyle mümkün olduğunu söyledi.



Yapısal bir dönüşüm gerçekleştirildiğini aile temelli çocuk, aile temelli engelli ve aile temelli kadın politikası yürüttüklerini, AK Partinin muhafazakar demokrat bir parti olduğunu belirterek, "Kadını ve erkeği birbirinin tamamlayıcısı, birbirinin yükünü alan, nimetin ve külfetin eşit paylaşıldığı bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla herkesin birbirinin insan hakkını koruduğu, saygı, sevgi çerçevesinde bir süreci yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Şahin ve Gökçek işbirliği protokolünü imzaladı.



"Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek"in yazısı



Şahin, bir gazetecinin "Cumhuriyet gazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek"in yazısıyla ilgili değerlendirmelerini sorması üzerine, insan hakları, demokrasi ve özgürlüklerin yalnızca hukuk devleti normlarında, kağıt üzerinde değil, zihinlerde oluşması gerektiğini dile getirdi.



Arcayürek'in, karşı tarafı küçülten, alçaltan, kendine göre hakaret eden bir yazının kaleme aldığına dikkati çeken Şahin, "Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti normlarına göre de bizim bunu Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bu hakaretten dolayı Aile Bakanlığı olarak bu işi, yalnızca Emine Hamın'ın, Hayrunnisa Hanım'ın şahsında yapılmış bir hakaret olarak görmüyoruz. Türk kadının ve özellikle kadınlarımızın kendi içinde ayrışmasını sağlayan, kutuplaştıran, ötekileştiren, hoşgörüsüz, iten bir bakış açısı olarak görüyoruz. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bizim ihtiyacımız olan şey, ülkenin birliği, beraberliği, herkesin içinde kardeş oluduğu bir Türkiye, bir dünya" dedi.



Şahin şöyle devam etti:



"Özellikle eli kalem tutan, bu işe yıllardır çalışan kişilerin bu konuda çok daha hassas olması gerekiyor. Tam tersi bunun üzerinden kutuplaştıran bir anlayışı şiddetle reddediyoruz. Hukuk devleti normlarında ben bir kadın olarak, aileden kadından sorumlu bir Bakanlık olarak da hukuk mücadelemizi vereceğiz. Bu yazının karşılığında Bakanlık olarak da Türk Ceza Kanunu'na göre gerekli cezayı almasını sağlamak için hukuk mücadelemizi başlatacağız."



Yazının hakaret dolu bir yazı olduğunu kaydeden Şahin, "Aslında baktığınız zaman yazanı küçülten bir yazı. Bizim dolayısıyla artık insanların şekline, şemaline, kılığına, kıyafetine değil insanın ilmine, hikmetine, aklına, vicdanına, kalbine, gönlüne bakacağımız yeni bir dünya düzeni, Türkiye düzeni için mücadele ederken artık geçmişte kalmış bu zihniyetlerin tamamen hukuk normlarında bitmesinin ve yok olmasının mücadelesini de vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Bingölde'ki cinsel istismar davası



"Bingöl'deki dava kapsamında son tutuklu sanık da serbest bıkarıldı bu konuda nasıl bir adım atmayı planlıyorsunuz, karar size bir hayal kırıklığı yaşattı mı" sorusuna da Bakan Şahin, bunun bir süreç olduğu cevabını verdi.



Şahin, "Yeniden karara itiraz ettik. Dolayısıyla bu süreçte hukukun ve yasanın ruhunu özümsemeleri için çok büyük bir gayret gösteriyoruz, çok büyük emek sarfediyoruz. Hem Adalet Bakanlığımızda hem Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluyla çok güzel çalışıyoruz. İnşallah her dava üzerinde kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde sonuçların çıkmasının da takipçisi olacağız." dedi.



