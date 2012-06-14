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HSYK Yaz Kararnamesi açıklandı

HSYK'nın 2012 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile toplam 2 bin 335 hakim ile cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.

HSYK Yaz Kararnamesi açıklandı

HSYK'nın 2012 Yılı Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile toplam 2 bin 335 hakim ile cumhuriyet savcısının ataması yapıldı.

14 Haziran 2012 Perşembe 08:24
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HSYK Yaz Kararnamesi açıklandı

ANKARA

HSYK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, kararnamede toplam 2 bin 335 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı atamasının yapıldığı kaydedilerek, ''Adliye birleştirme çalışmaları nedeniyle re'sen atamaları yapılan hakim ve cumhuriyet savcılarımızın yeni atandıkları yerde geçecek olan süreler eski görev yerinde geçmiş sayılacak olup, talep etmeleri halinde bu husus ilerideki atamalarında lehlerine değerlendirilecektir'' ifadesi kullanıldı.

HSYK'nın aldığı karar uyarınca, bundan sonra yalnızca yaz kararnamesi ile atama yapılacağından, sonbahar da atanacak 400 kişi de bu kararnamede yer aldı. 

Kararname ile özel yetkili savcı Cihan Kansız İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne, Mehmet Berk Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne ve Savaş Kırbaş da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne getirildi.

''Hrant Dink Cinayeti Davası''nı karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, KCK davasına bakan Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Menderes Yılmaz, kendi isteği ile İzmir Hakimliği'ne atandı.
Eskişehir Hakimi Oktay Kuban da kendi isteği ile Bakırköy Hakimliği'ne atandı.


Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da İstanbul Hakimliği'nden Çankırı Hakimliği'ne getirildi.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 00:26
Anahtar Kelimeler:
HSYK
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