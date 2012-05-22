Hollande hassasiyetlerimize dikkat etti

İSTANBUL - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Brüksel'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtladı.



Bir gazetecinin, Fransa'daki seçimlere ilişkin sorusu üzerine de Bağış, şunları söyledi:

''Sayın Sarkozy bile kazansaydı, Türkiye'ye tavrı değişirdi. Sarkozy'nin seçim öncesi Türkiye'ye karşı soğuk tavırları, Fransa'nın ulusal çıkarlarına zarar verecek tavırlardır. Bunun en açık örneği Fransız firmalarının Türkiye'de aldığı işlerdeki yaşanan aksaklıklar. Sayın Sarkozy eğer kazansaydı Fransa'nın ulusal çıkarları, Fransa iş dünyasının baskıları, Fransız toplumunun beklentileri kendisinin Türkiye ile ilişkilerinin düzeltmesine yol açacaktı. Hollande, zaten seçim kampanyası boyunca Türkiye aleyhinde çok ciddi bir söz kullanmadı. Türkiye ile ilgili hassasiyetlere dikkat etti. Hemen seçimin ardından sayın Başbakanımız'la yaptığı telefon görüşmesinde, dün Cumhurbaşkanımız'la Chicago'da gerçekleştirdikleri yüz yüze görüşmede, yeni bir sayfa açmaya çok hevesli olduğunu ortaya koydu.Biz de sayın Hollande ile Türk-Fransız ilişkilerinde ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönemin yaşanabileceğini ümit ediyoruz. ''

Avrupa Birliği'ndeki ekonomik kriz

''Avrupa Birliği'ndeki bu ekonomik kriz, özellikle de Yunanistan'ın çıkarılması gündemde -ki kendisi de çıkmak istiyor- İspanya ve İtalya'da da ciddi ekonomik sıkıntılar var. Sizce bu birliğin geleceğini olumsuz yönde etkiler mi?'' şeklindeki soru üzerine Bağış, "Ekonomik krizi biz de geçmişte yaşadık. Bu ülkede bir gecede yüzde 8 bin faizlerin yaşandığı dönemler oldu. Ama bugün Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahibiz, en dinamik ekonomisine sahibiz. Demek ki azmedince oluyor, hiçbir kriz sonsuza kadar sürmüyor" diye konuştu.

Bakan Bağış, açıklamasının ardından THY'ye ait bir uçakla Brüksel'e hareket etti.