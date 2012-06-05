Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hindistan ile sporda işbirliği

Türkiye ile Hindistan Gençlik ve Spor Bakanlıkları arasında, sporda işbirliği protokolü imzalandı

Hindistan ile sporda işbirliği

Türkiye ile Hindistan Gençlik ve Spor Bakanlıkları arasında, sporda işbirliği protokolü imzalandı

05 Haziran 2012 Salı 14:32
1055 Okunma
Hindistan ile sporda işbirliği
ANKARA - Gençlik ve Spor BakanıSuat Kılıç, Bakanlıkta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Hindistan'ın 1.2 milyara ulaşan nüfusunun bulunduğunu bunun büyük bölümünün de genç olduğunu söyledi.

Türk ve Hindistanlı gençler arasında geleceğe yönelik atılacak adımlarda işbirliği zeminini güçlendirmeyi, sadece iki ülke gençleri açısından değil, insanlığın geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, ''İmzaladığımız protokol sayesinde Türk ve Hindistanlı gençlerin geleceğe yönelik güçlü adımlar atmasını hedefliyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin insan olmanın ortak paydasında yüreklerimizi ortaya koyduk '' dedi.
Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Ajay Maken de Türkiye hükümetinin en genç bakanıyla tanıştığı için çok memnun olduğunu belirterek, Hindistan olarak çok genç bir nüfusa sahip olduklarını ifade etti. 
Ülke nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının 70 yaşın altında olduğuna değinen Maken, ''Bizim burada biraraya gelmemizin sebebi, iki ülkenin gençleri için bir şeyler yapabilmek. Türkiye ve Hindistan yıllardır kültürel ve tarihi açından çok ortak yöne sahip iki ülke. Türkiye'nin, Hindistan'ın üzerinde etkileri çok büyük. Özellikle dil, kültür ve mimari alanında tarihten gelen Türkiye'nin çok büyük etkileri görünmektedir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:33
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ