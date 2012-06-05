Hindistan ile sporda işbirliği

ANKARA -

, Bakanlıkta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Hindistan'ın 1.2 milyara ulaşan nüfusunun bulunduğunu bunun büyük bölümünün de genç olduğunu söyledi.



Türk ve Hindistanlı gençler arasında geleceğe yönelik atılacak adımlarda işbirliği zeminini güçlendirmeyi, sadece iki ülke gençleri açısından değil, insanlığın geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini anlatan Kılıç, ''İmzaladığımız protokol sayesinde Türk ve Hindistanlı gençlerin geleceğe yönelik güçlü adımlar atmasını hedefliyoruz. Din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin insan olmanın ortak paydasında yüreklerimizi ortaya koyduk '' dedi.

Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Ajay Maken de Türkiye hükümetinin en genç bakanıyla tanıştığı için çok memnun olduğunu belirterek, Hindistan olarak çok genç bir nüfusa sahip olduklarını ifade etti.

Ülke nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının 70 yaşın altında olduğuna değinen Maken, ''Bizim burada biraraya gelmemizin sebebi, iki ülkenin gençleri için bir şeyler yapabilmek. Türkiye ve Hindistan yıllardır kültürel ve tarihi açından çok ortak yöne sahip iki ülke. Türkiye'nin, Hindistan'ın üzerinde etkileri çok büyük. Özellikle dil, kültür ve mimari alanında tarihten gelen Türkiye'nin çok büyük etkileri görünmektedir'' diye konuştu.