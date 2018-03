Her ülkenin hakkı var

ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Saray beldesindeki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Proton Hızlandırıcı Tesisi'nin açılış törenindeki konuşmasına, tesisin yapımında emeği geçenleri kutlayarak başladı.

İnşaatın ele alınarak 9,5 ay gibi kısa sürede tamamlandığını ifade eden Erdoğan, ''Ama geçmişine baktığımız zaman 20 yılı aşkın bir süredir başlayan bir süreç'' diye konuştu.

Yaklaşık 45 milyon liralık bir yatırımla Türkiye'nin anlamlı bir merkeze kavuştuğunu dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Bu büyüklükte dünyada 20 merkezden bir tanesine ülkemizi kavuşturduk'' dedi.

Iğdır sınırına 16 kilometre uzaklıkta Ermenistan'da bir nükleer santral olduğunu hatırlatan Erdoğan, ''Üstelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmamış, 32 yaşında ve etrafa tehlike saçıyor. Biz konuyla ilgili her uluslararası toplantıda bunu dile getiriyoruz. Bunun tedbiri alınsın diyoruz. Güvenlik çok önemli diyoruz. Ama bakıyorsunuz, kendisinde nükleer olan başkasına bunu hak görenler, çıkıp diğer komşumuz İran'ı eleştiriyor. Her ülkenin nükleer enerjiden istifade hakkı vardır. Ama hakkaniyeti gözeteceksiniz. Siz Ermenistan'da yeterli güvenlik önlemi olmayan santralı görmeyeceksiniz, İsrail'in nükleer faaliyetlerini görmeyeceksiniz, ama öbür tarafta İran üzerinden kriz çıkaracaksınız. Bu adalet değildir, bu hakkaniyet değildir. Her ülkenin emniyetli şekilde ve barışçıl amaçlarla nükleeri kullanma hakkı vardır. Emniyet tedbirlerini alarak bunu biz de kullanacağız. Barışçıl amaçlı kullanmak isteyen başka ülkelerde bundan yararlanacak ve biz bu hakkaniyeti savunacağız.''