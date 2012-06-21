Her halükarda silahlarını bırakacaklar

ANKARA

Başbakan Vekili Bülent Arınç, TRT 6 kanalında ilk Soranice yayına katıldı. Yayına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Selahaddin kentinden bağlandı.

Barzani'den terörün durdurulması, eylemlerin durdurulması ve bu suçları işleyenlerin, faillerin yakalanabilmesi konusunda daha büyük ve daha açık destek vermesini beklediklerini dile getiren Arınç, şöyle konuştu:

''Bu beklentimize olumlu bir cevap alacağımızı da düşünüyorum. Çünkü Sayın Barzani'ye bugüne kadar yaptığı açıklamalar dolayısıyla elbette güvenimiz vardır. Ancak bu ateş bütün milletimizi kuşatır hale gelmiştir. Biz, şüphesiz üzerimize düşeni yapıyoruz. Terörle mücadelenin sadece silah kullanılarak sonuçlanmayacağını da biliyoruz. Dolayısıyla bugün ülkemizde yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanların, bütün yurttaşlık haklarına sahip olmalarını istiyoruz.''

Sorular

Başbakan Vekili Arınç, yayınına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hakkari'nin Dağlıca Bölgesi'ndeki terörist saldırının, zamanlama açısından manidar olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı, bu değerlendirmeye katılıp katılmadığının sorulması üzerine Arınç, şunları söyledi:

''Şimdi bu olay 3 yıl önce şöyleydi, 5 yıl evvel böyleydi. Bunun zamanlaması neden bugün oldu... Herkes zamanlama konusunda bazen komplo teorilerine bazen de gerçeklerden hareket ederek bir sonuca varabilir. Ama biz bunları teknik olarak istihbarat örgütümüzle, bakanlıklarımızla, Genelkurmay Başkanlığımızla ayrıca detaylandırıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Unutmayalım önümüzde 28 Haziran'da yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da var. Orada sanıyorum detaylı olarak da bu konu ele alınacaktır.''

Öcalan'a ev hapsi tartışmaları

Bir gazetecinin ''Terörist Abdullah Öcalan'ın ev hapsine ilişkin açıklamalarınız muhalefetten tepki çekti, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık şöyle konuştu:

''Evet, bugün ev hapsine çıkması hukuken mümkün değil. Çünkü yargı kararıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü olan bir insanın denetimli serbestlikten istifade etmesi mümkün görülmüyor. Benim söylediğim şey, örgüt silah bırakmadıkça hiçbir şey konuşulmaz, görüşülmez. Çünkü Sayın Başbakan diyordu ki 'örgüt silah bırakırsa, eylem yapmazsa biz de operasyon yapmayız.' Önce bu sözden başladı biliyorsunuz. Çünkü biz operasyonu neyin karşılığında yapıyoruz? Güvenliğimizi sağlamak için, terörle mücadele etmek için. Terörist eylem olmayacaksa biz çok meraklısı da değiliz bu işin. Her halükarda silahlarını bırakacaklar, başka hiçbir çaresi yok. Bu olmadan söyledikleri her söz örgütün siyasi talebidir ve biz örgütü kesinlikle muhatap alarak bunları ağzımıza bile almayız. Söylediğim bu, kim ne anlarsa anlasın.''