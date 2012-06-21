Hedefler vuruldu

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, önceki gün bölücü terör örgütü mensuplarınca, Hakkari bölgesinde teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol eden Yeşiltaş bölgesindeki emniyet birliğine yapılan saldırı sonucunda 8 askeri personelin şehit olduğu belirtildi.

Terörist saldırısına maruz kalan birliğin derhal karşılık vererek, teröristleri önemli ölçüde zayiata uğrattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bilahare insansız hava aracı, hava kuvvetleri ve helikopterler desteğinde uzman personelden oluşan birliklerimiz tarafından yapılan koordineli operasyonlar sonucunda, şu ana kadar toplam 26 terörist silah ve malzemesiyle ölü ele geçirilmiş, 1 terörist ise sağ olarak yakalanmıştır. Arazi arama ve tarama faaliyeti devam etmektedir.Ayrıca, operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyinde sınır ötesinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından etkili olarak vurulmuştur. Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız ve helikopterlerimiz emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Her türlü güçlüğe göğüs gererek, vatanımızın ve milletimizin huzur ve güvenliği için mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları, kendisine tevdi edilen görevleri, dün olduğu gibi bugün de yarın da sonuç alınıncaya kadar kararlılıkla yapmaya devam edecektir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.''