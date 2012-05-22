Haziranda öğretmen ataması mümkün değil

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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda, Hükümet adına söz alarak, atama bekleyen öğretmenlerin ülkenin önemli sorunların biri olduğunu söyledi.

Atama bekleyen öğretmenler üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmadıklarını belirten Dinçer, Maliye Bakanlığı'nın yeni kadro oluşturulması üzerinde hazırlık yaptığını bildirdi.

''Şu anda daha çok Haziran ayıyla ilgili atama beklentisi de söz konusu oldu toplumda'' diyen Dinçer, şöyle devam etti:

''Pek çok adayımız Haziran ayında atama bekliyor. Bunun da teknik olarak mümkün olmadığını, henüz bu yıl verilen tüm kadroların Şubat ayında kullandığını, onun yerine ek bir kadro verilecekse, yeni bir kanun çıkarılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yeni kanun çıkacak sonra biz kılavuzlarımızı yayınlayacağız. Ağustos ayından önce teknik olarak öğretmen alma imkanımız bulunmuyor. Onun için Maliye Bakanlığı'nın yaptığı hazırlığı beklemekte yarar görüyorum.''