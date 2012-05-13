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Hayatımızın belgeselini çektik

Suriye'de serbest bırakılan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun, alıkonuldukları 2 ay boyunca yaşadıklarını dönüş yolunda AA'ya anlattı.

Hayatımızın belgeselini çektik

Suriye'de serbest bırakılan gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun, alıkonuldukları 2 ay boyunca yaşadıklarını dönüş yolunda AA'ya anlattı.

13 Mayıs 2012 Pazar 13:20
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Hayatımızın belgeselini çektik

Belgesel çekmek için gittikleri Suriye'de 58'i hücrede olmak üzere 70 gün geçiren gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'un Başbakanlığa ait uçakla Tahran'dan İstanbul'a yaptıkları yolculuğa Anadolu Ajansı (AA) tanıklık etti. 

Adem Özköse, ''İlk yakalandığımızda bizi bir evin bodrumuna götürdüler. Gözlerimizi bağladılar. Ellerimizi kelepçelediler. Başlarımıza silahları dayadılar. Kendi aralarında bizi ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Biraz kafaları karışıktı. Muhaliflerin elinde olan Esed yanlılarıyla takas yapmak istiyorlardı. Öldürmekten bahsediyorlardı'' şeklinde konuştu.
O zaman namaz kılmak istediğini ve son namazıymış gibi kıldığını dile getiren Özköse, Hamit'e de 'Sen de bir namaz kıl' dediğini, orada o hissi yaşadığını söyledi.

Polat Alemdar gelsin, kurtarsın sizi 
''2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki hücrede beton zemine elleri kelepçeli şekilde oturtup sorguya aldılar. Birbirimizi tam 52 gün sonra gördük" diyen Özköse, hücredeyken Suriyelilerin kendileriyle Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden dalga geçtiğini, gardiyanların, ''Hadi gelsin Polat Alemdar kurtarsın sizi. Sizin bir tane Polat Alemdar'ınız var bizim bin tane'' dediklerini aktardı.
Suriye'ye belgesel çekmek, hikaye çıkarmak için gittiklerini hatırlatan Adem Özköse, ''Biz aslında hayatımızın belgeselini çekmişiz; farkında değiliz. Hücrede şahit olduklarımızı yazacağım. Kitabın adı 'Hücre' olacak'' diye konuştu.
Kameraman Hamit Coşkun ise ölüm korkusunu, silahlı grubun ortasında kaldıkları ilk andan itibaren hissettiklerini ifade ederek, ''Aracımızın şoförünü başka aracın bagajına sokarlarken gördüğümde korku tavan yaptı'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 05:21
Anahtar Kelimeler:
Hayatımızın Belgeselini çektik
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