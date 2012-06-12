Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Havada toptan 'yasak' doğru değil

Çalışma Bakanı Çelik, THY'deki grevin ardından, hava taşımacılığına getirilen grev yasağını değerlendirdi.

Havada toptan 'yasak' doğru değil

Çalışma Bakanı Çelik, THY'deki grevin ardından, hava taşımacılığına getirilen grev yasağını değerlendirdi.

12 Haziran 2012 Salı 16:16
507 Okunma
Havada toptan 'yasak' doğru değil

CENEVRE 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 101. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında, uluslararası işçi sendikaları temsilcileri ile biraraya geldi.
Çelik, hava taşımacılığına grev yasağı getiren düzenlemenin Toplu İş İlişkileri Kanunu'nda olabileceğini, ancak genel kurula teklif olarak gelmesinin hükümetin önerisi değil, Meclis'in iradesi olduğunu söyledi. 
Teklifin kabul görmesindeki nedenlerden bazılarının THY'nin başarılı bir profil sergilemesi, yaz döneminde yoğun talep meydana gelmesi olduğunun kaydetti.
1 günlük aksamanın halk nezdinde büyük tepkiye neden olduğunu ifade eden Çelik, ''Bu yasaklamanın toptan olması, yani bütün hava hizmetlerini kapsaması bize de doğru gelmemektedir. Daha ayrıntılı değerlendirilmeliydi. Bu yönüyle hizmetler tasnif edilebilirdi'' diye konuştu.

Ben sıfır barajdan yanayım
Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın tarafların iş kolu barajı konusunda anlaşamaması nedeniyle yasalaştırılamadığını anlatan Çelik, ''Ben sıfır barajdan yanayım ama işin, işçi-işveren tarafı da var ve karar almakta zorlanıyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 08:17
Anahtar Kelimeler:
YasakFaruk ÇelikçelikHavadaçalışma Ve Sosyal Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ