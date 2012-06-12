Havada toptan 'yasak' doğru değil

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 101. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında, uluslararası işçi sendikaları temsilcileri ile biraraya geldi.

Çelik, hava taşımacılığına grev yasağı getiren düzenlemenin Toplu İş İlişkileri Kanunu'nda olabileceğini, ancak genel kurula teklif olarak gelmesinin hükümetin önerisi değil, Meclis'in iradesi olduğunu söyledi.

Teklifin kabul görmesindeki nedenlerden bazılarının THY'nin başarılı bir profil sergilemesi, yaz döneminde yoğun talep meydana gelmesi olduğunun kaydetti.

1 günlük aksamanın halk nezdinde büyük tepkiye neden olduğunu ifade eden Çelik, ''Bu yasaklamanın toptan olması, yani bütün hava hizmetlerini kapsaması bize de doğru gelmemektedir. Daha ayrıntılı değerlendirilmeliydi. Bu yönüyle hizmetler tasnif edilebilirdi'' diye konuştu.



Ben sıfır barajdan yanayım

Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın tarafların iş kolu barajı konusunda anlaşamaması nedeniyle yasalaştırılamadığını anlatan Çelik, ''Ben sıfır barajdan yanayım ama işin, işçi-işveren tarafı da var ve karar almakta zorlanıyoruz'' dedi.