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Hatay Valiliğinden ÖSO açıklaması

Hatay Valiliği, "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden ÖSO açıklaması

Hatay Valiliği, "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

24 Haziran 2018 Pazar 15:37
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Hatay Valiliğinden ÖSO açıklaması

HATAY

Hatay Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Defne ilçesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına oy kullandırılıyor" şeklinde iddiaların gündeme getirilmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, on gün önce Hatay İl Seçim Kurulu tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrinbölgesinde halen görev icra eden özel harekat polislerinin oy kullanmaları için Aşağıokçular İlkokulu'nun belirlendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili aynı tarihte Aşağıokçular Mahallesi'nin muhtarına da bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"İl Seçim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda özel harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Defne Ilçesinde Özgür Suriye Ordusu Mensuplarına Oy Kullandırılıyor
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