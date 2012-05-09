Haşimi'yi iade etmeyiz

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın tümü üzerinde soruları yanıtladı.

Haşimi'ye Türkiye'nin destek verdiğini ve bu desteğin devam ettiğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

''Interpol tarafından arananlar arasında ismini geçmesi elbette önemli. Bizim de Irak hükümetinden istediklerimiz var. Orada terör örgütü ve yandaşları barınıyor ve terör örgütü ele başları orada bulunuyorlar ve ülkemize karşı eylemler gerçekleştiriyorlar. Biz de onları istiyoruz ama bugüne kadar Irak hükümetinden olumlu bir cevap alamadık. Şu anda bu konuyla ilgili desteğimizi verdik, şu anda Türkiye'de bulunuyor, tedavi maksadıyla gelmişti. Önümüzdeki zaman içerisinde yeni bir değerlendirme yapılır mı onu şimdiden bilemiyorum ama hükümet olarak bu konudaki tutumumuz net. Biz desteğimizi verdiğimiz birini iade etmeyiz.''