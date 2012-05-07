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Halk Ekmek özelleşmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Halk Ekmek'in özelleştirilmesi ile ilgili bir projeleri bulunmadığını bildirdi.

Halk Ekmek özelleşmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Halk Ekmek'in özelleştirilmesi ile ilgili bir projeleri bulunmadığını bildirdi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 16:45
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Halk Ekmek özelleşmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Halk Ekmek'in özelleştirilmesi ile ilgili bir projeleri bulunmadığını bildirdi.

Topbaş, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk ve en büyük Taş Fırın'ının Cevizli'deki açılışında yaptığı konuşmada, bir takım müdahalelerle ekmeğin besin kalitesinin düşürüldüğünü, özellikle tahıl ihtiyacının karşılandığı ekmeğin çok hassas bir şekilde korunması ve hazırlanması gerektiğini söyledi. 
Şu anda dünyadaki en büyük tehditlerden birinin obezite olduğunu vurgulayan Topbaş, halk sağlığını düşünerek Halk Ekmek'in kepekli ve çavdarlı sandviçler ürettiğini belirterek, diğer üreticilerin de bu tarzda sandviçler üretmelerini istedi. 
''Evime beyaz ekmek sokmamaya çalışıyorum'' diyen Topbaş, yeni üretim hattında üretimi gerçekleştirilecek Halk Ekmek'in Altın Çörek ürünü ile ilgili de bilgi verdi. Topbaş, söz konusu hatta saatte 30 bin adet Altın Çörek üretme kapasitesi bulunduğunu, içinde katkı maddesi bulunmayan bu ürün ile gelecekte marketlere kadar girmek istediklerini ifade etti. 
Topbaş, Halk Ekmek'in 43 çeşit üretim yaptığını belirterek, ''Şimdi arzu ediyoruz ki bütün semt fırınları, fırıncılar odamız gruplamalar yapsınlar, 20-30-50 kişi bir araya gelsin, burada gördüğünüz gibi, ana fırınlarını kursunlar, bu ana fırınlarında ön pişirme yapıp, şoklayıp, sonra kendi fırınlarında ikinci kademede yine sıcak ekmek tezgahından verebilirler. Daha hijyen, daha kaliteli olur. Bu konuda destek vermeye hazırız'' şeklinde konuştu.
7 milyon lira civarında maliyeti olan bu tesisin İstanbullular'a çok önemli katkı sunacağına inandığını dile getiren Topbaş, bir soru üzerine, Halk Ekmek'in özelleştirilmesi ile ilgili bir projemiz yok'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 08:46
Anahtar Kelimeler:
EkmekHalkHalk Ekmeközelleştirme
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