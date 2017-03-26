Hakkari ve Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hava destekli operasyonda üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 19 terörist etkisiz hale getirildi, Doçka uçaksavar silahı ele geçirildi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda ise bölücü terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 15 kilogram amonyum nitrat, 200 metre kablo, 50 pil, 2 akü, 9 mutfak tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, 24 Mart Cuma günü Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Hakurk bölgesine gerçekleştirilen ve 16 hedefin imha edildiği hava harekatlarında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8 olduğu tespit edildi.

Mehmetçik, yol kesen terörist grubu etkisiz hale getirdi

Tunceli kent merkezine bağlı Tunceli-Erzincan karayolu yakınındaki Kutuderesi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timlerince, sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine bölgeye gelen takviye birlikler desteğindeki güvenlik güçleri ile teröristler arasında yoğun çatışma yaşandı. Çatışmada, sığınaktaki 14 terörist ölü ele geçirildi.

"Kobra" tipi helikopterlerin de teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldığı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin Mehmetçik'in zorlu şartlar altındaki kararlı mücadelesi ve yoğun silahlı çatışmasında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Savaş uçakları ya da helikopter ateşiyle değil, Mehmetçik'in birebir silahlı çatışmaya girerek etkisiz hale getirdiği teröristlerin bölgede 2015-2016 yılları arasında sık sık yol kesip, araçları ateşe vererek terör örgütünün propagandasını yapan grup olduğu anlaşıldı.

Bir asker hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı

Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kutu Dere bölgesi sınırlarında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon kapsamında 14 bölücü bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi verildi.