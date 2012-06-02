Hakkari Valiliği'nden 'PKK' uyarısı

Hakkari Valiliği, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla ele geçirilen silah, mühimmat, sığınıkların imhası sonucu PKK'ya büyük darbe vurulduğunu ve örgüt mensupları arasında panik yaşandığını açıkladı. Yazılı açıklamada PKK'nın halkın desteğini kaybetmeye başladığını ve önümüzdeki günlerde halkı sindirme amaçlı kaçırma, adam öldürme gibi eylemlere yönelebileceğine dikkat çekildi. Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'nın zor duruma düştüğü belirtildi. Operasyonların KCK'nın yapılanmasına ve PKK'ya büyük bir darbe vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

ÖRGÜTTE PANİK VAR "

Operasyonlarda birçok örgüt mensubu ve bunlara ait silah, teçhizat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, sığınakları imha edilmiştir. Bu operasyonlar terör örgütünün direncini kırmış, halk üzerindeki baskısını azaltmış ve örgüt mensupları arasında panik havasına neden olmuştur. Bu duruma engel olmak maksadıyla, sözde terör örgütü üst düzey yöneticilerince örgüt mensuplarına; siyasi parti yöneticilerine, köy korucularına, öğretmenlere, mülki ve adli görevlilere ve vatandaşlara yönelik suikast, kaçırma, tehdit tarzında eylemler yapılması ve bu eylemlerin bölge halkı için yapıldığı izleniminin yaratılması yönünde talimatlar verilmektedir. Verilen talimatlar sonrasında, terör örgütü mensuplarınca ülke içerisinde değişik bölgelerde bazı siyasi partilerin yerel yöneticileri, korucular ve vatandaşlarımıza yönelik eylemler gerçekleştirilerek, bu eylemlerin sorumluluğunu devlete yakın olan, kendi isteklerini yerine getirmeyen şahıslara yükleyerek olayları provoke etmeye çalışmış, bu durum deşifre edilince de olayları üstlenmiştir."

OLAYLAR PROVOKASYON AMAÇLI

Geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Yunus Macit ve Ayşe Muhacir'in öldürülmesi olayı ile ilgili de açıklama yapılırken, cinayetlerin provokasyon amaçlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlarca yapılan tahkikat neticesinde şahıslar yakalanarak, 'tasarlayarak adam öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmışlardır. Olayı önce provoke etmek isteyen terör örgütü olay deşifre edilince üstlenmiş. Örgüt mensupları bu şahısların devlete ajanlık yaptıkları, uyuşturucu sattıkları, bölge halkını uyuşturucuya alıştırdıkları, düşmanla işbirliği yaptıkları, fuhuş yaptıkları, halkı terör örgütünden uzaklaştırdıkları gerekçesiyle öldürüldüğünü telsiz konuşmalarında belirtmişlerdir. İlerleyen tarihlerde terör örgütünün halkın desteğini kaybetmeye başladığı zamanlarda bu tür eylemlere yöneleceği değerlendirilmektedir. Güvenlik güçleri meydana gelebilecek eylemleri engellemek ve bu tür eylemlere karışanları adalete teslim etmek için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir"denildi.





Son Güncelleme: 02.06.2012 01:51