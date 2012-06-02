Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hakkari Valiliği'nden 'PKK' uyarısı

Valilik, operasyonlar sonucu zor duruma düşen PKK'nın sivil halkı hedef alabileceğini açıkladı

Hakkari Valiliği'nden 'PKK' uyarısı

Valilik, operasyonlar sonucu zor duruma düşen PKK'nın sivil halkı hedef alabileceğini açıkladı

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:50
474 Okunma
Hakkari Valiliği'nden 'PKK' uyarısı
Hakkari Valiliği, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarla ele geçirilen silah, mühimmat, sığınıkların imhası sonucu PKK'ya büyük darbe vurulduğunu ve örgüt mensupları arasında panik yaşandığını açıkladı. Yazılı açıklamada PKK'nın halkın desteğini kaybetmeye başladığını ve önümüzdeki günlerde halkı sindirme amaçlı kaçırma, adam öldürme gibi eylemlere yönelebileceğine dikkat çekildi.  Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda PKK'nın zor duruma düştüğü belirtildi. Operasyonların KCK'nın yapılanmasına ve PKK'ya büyük bir darbe vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:  
ÖRGÜTTE PANİK VAR  "
Operasyonlarda birçok örgüt mensubu ve bunlara ait silah, teçhizat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş, sığınakları imha edilmiştir. Bu operasyonlar terör örgütünün direncini kırmış, halk üzerindeki baskısını azaltmış ve örgüt mensupları arasında panik havasına neden olmuştur. Bu duruma engel olmak maksadıyla, sözde terör örgütü üst düzey yöneticilerince örgüt mensuplarına; siyasi parti yöneticilerine, köy korucularına, öğretmenlere, mülki ve adli görevlilere ve vatandaşlara yönelik suikast, kaçırma, tehdit tarzında eylemler yapılması ve bu eylemlerin bölge halkı için yapıldığı izleniminin yaratılması yönünde talimatlar verilmektedir. Verilen talimatlar sonrasında, terör örgütü mensuplarınca ülke içerisinde değişik bölgelerde bazı siyasi partilerin yerel yöneticileri, korucular ve vatandaşlarımıza yönelik eylemler gerçekleştirilerek, bu eylemlerin sorumluluğunu devlete yakın olan, kendi isteklerini yerine getirmeyen şahıslara yükleyerek olayları provoke etmeye çalışmış, bu durum deşifre edilince de olayları üstlenmiştir."
OLAYLAR PROVOKASYON AMAÇLI  
Geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Yunus Macit ve Ayşe Muhacir'in öldürülmesi olayı ile ilgili de açıklama yapılırken, cinayetlerin provokasyon amaçlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Adli makamlarca yapılan tahkikat neticesinde şahıslar yakalanarak, 'tasarlayarak adam öldürme ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanmışlardır. Olayı önce provoke etmek isteyen terör örgütü olay deşifre edilince üstlenmiş. Örgüt mensupları bu şahısların devlete ajanlık yaptıkları, uyuşturucu sattıkları, bölge halkını uyuşturucuya alıştırdıkları, düşmanla işbirliği yaptıkları, fuhuş yaptıkları, halkı terör örgütünden uzaklaştırdıkları gerekçesiyle öldürüldüğünü telsiz konuşmalarında belirtmişlerdir. İlerleyen tarihlerde terör örgütünün halkın desteğini kaybetmeye başladığı zamanlarda bu tür eylemlere yöneleceği değerlendirilmektedir. Güvenlik güçleri meydana gelebilecek eylemleri engellemek ve bu tür eylemlere karışanları adalete teslim etmek için çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmektedir"denildi.

Son Güncelleme: 02.06.2012 01:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ