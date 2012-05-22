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Haberal yargının konusu

Başbakan Erdoğan, CHP Zonguldak Milletvekili Haberal'ın durumuyla ilgili, "Haberal konusu şu anda tamamen yargının konusudur" dedi

Haberal yargının konusu

Başbakan Erdoğan, CHP Zonguldak Milletvekili Haberal'ın durumuyla ilgili, "Haberal konusu şu anda tamamen yargının konusudur" dedi

22 Mayıs 2012 Salı 14:36
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Haberal yargının konusu
İSLAMABAD - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pakistan'da temaslarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın tutukluluk durumuyla ilgili, ''Haberal konusu şu anda tamamen yargının konusudur. Ve yargı ile ilgili olan bu konu hakkında şuanda dışarıdan içeriden bazı aktivistlerin şu veya bu kişilerin bu tür temennileri bizi pek ilgilendirmiyor. Bizi alakadar etmiyor. Yargı bu konuda ne karar verirse herkes ona uymak durumundadır. Konu sıradan bir konu değildir ve konunun ilişkili olduğu madde ciddi bir maddedir. Ve bu maddeyi bile bile, bu maddenin muhatabı olduğunu bile bile ne yazıkki mensubu oldukları siyasi parti bu kişileri aday göstermiştir. Mesleki noktadaki taassubla bu iş ele alınırsa bu yanlış olur'' dedi.

Afganistan ne zaman derse o zaman ayrılmayı hedefliyoruz
Erdoğan, NATO'ya bağlı muharip birliklerin Afganistan'dan çekilme takvimine ilişkin, ''Öncelikle şu andaki hedef 2014 sonu gibi görünüyor ama bu tabi kesin bir süre değil. Bu 2014'ten sonraya da sarkabilir. Ben tabi ülkemle alakalı, Türkiye ile alakalı söyleyeyim, Türkiye olarak biz bütün ülkeler orayı terkettikten sonra, biz terketmeyi düşünüyoruz. Biz kardeşlerimizi orada yanlız bırakmayı düşünmüyoruz. Ve onlar bize ne zaman derlerse 'tamam teşekkür ederiz' biz oradan ayrılmayı hedefliyoruz ve o ana kadar da çalışmaya devam edeceğiz'' dedi. 

Ortak bildiri
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Ortak Bildirisi'ne de imza attı. Bildiride, bölgesel ve uluslararası forumlarda karşılıklı desteğin sürdürüleceği belirtilirken, "Pakistan, yatırım yapmak isteyen Türk firmaları için özel teşvik paketleri ve Özel Yatırım Bölgeleri ihdas edecektir" denildi.
İki ülke emniyet kuruluşları terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla da mücadelede işbirliğini artıracak. Ayrıca Türkiye ve Pakistan Merkez Bankaları arasında imzalanan Döviz Takası Anlaşması'nın uygulamasının, faydayı artırmak amacıyla geliştirileceği belirtildi. Türkiye ile Pakistan Hükümetleri arasında yüksek düzeyli işbirliğini öngören ortak bildiriyle birlikte 9 anlaşmaya da imza atıldı. 
Bildirinin sonunda ise Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının 2013 yılında Ankara'da yapılacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:37
Anahtar Kelimeler:
Haberal
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