Gül'den Voleybol Federasyonu Başkanına tebrik

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2012 Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemelerinde tüm maçlarını kazanarak birinci olması ve Olimpiyatlara katılma hakkını elde etmesi nedeniyle, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Gül'ün Türk voleybol tarihinde bir ilki gerçekleştiren sporculara ve teknik kadroya tebriklerini ilettiği ve Milli Takıma Olimpiyat Oyunlarında başarılar dilediği belirtildi.

