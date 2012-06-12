Gül'den ortak payda vurgusu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile kendisini ziyaretine ilişkin, ''Siyasi partilerimize çok büyük görev düşüyor. Zaten değerli siyasi partilerin genel başkanları, bu desteği vermese şimdiye kadar bu, bu şekilde gitmezdi. Bunu çok takdir ettiğimi söyledim. Ayrıca, anayasa yapımı çalışmasında en dikkat edilecek şeyin, çok geniş bir ortak paydayı ortaya çıkarmak olduğunu söyledim. Bu, hepimizi kuşatan bir hukuki belge olacak. Ne kadar büyük bir payda oluşturulursa, işimizi o kadar kolaylaştıracak. Buna özen göstermelerini söyledim'' dedi.