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Gül'den Anayasa Komisyonu'na destek

TBMM Başkanı Çiçek, Cumhurbaşkanı Gül'ün anayasa sürecini desteklediğini belirterek, ''Yapılması gereken katkılar olacaksa yapabileceğini ifade ettiler'' dedi

Gül'den Anayasa Komisyonu'na destek

TBMM Başkanı Çiçek, Cumhurbaşkanı Gül'ün anayasa sürecini desteklediğini belirterek, ''Yapılması gereken katkılar olacaksa yapabileceğini ifade ettiler'' dedi

11 Haziran 2012 Pazartesi 14:15
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Gül'den Anayasa Komisyonu'na destek
TBMM - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni anayasa sürecini desteklediğini belirterek, ''Yapılması gereken katkılar olacaksa yapabileceğini ifade ettiler'' dedi. 

Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Çiçek ve beraberindeki TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleriyle biraraya geldi. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulde, komisyon üyelerinden AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay, MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da bulundu.

''Destek verecek''

TBMM Başkanı Cemil Çiçek,  ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün süreci yakinen takip ettiğini ifade ettiğini, değerlendirmelerinin de bunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
''Bu çalışmalardan son derece ümitvar. Takdirle yapılan bir çalışma olduğunu ifade buyurdular. Dolayısıyla bu çalışmaları yakinen takip ediyor ve her türlü desteği vereceğini ifade ediyor. Biz de bu manada bu ziyaretten son derece memnun olarak ayrıldık. Süreci gerçekten destekliyor, destekleyecek. Cumhurbaşkanlığı katından yapılması gereken bir kısım katkılar olacaksa bunu da yapabileceğini ifade ettiler. Çok faydalı bir görüşme oldu, bunu samimiyetle ifade edeyim. Ümit ediyorum sayın genel başkanları ziyaretimiz de de aynı ederlendirmeleri dinleyeceğiz. Böylece yüklendiğimiz bu tarihi sorumluluğu inşallah iyi bir şekilde sonlandırmış oluruz.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 06:16
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Komisyonu
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