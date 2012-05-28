Gül: Uludere'de DDK'yı görevlendirirdim

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD dönüş yolculuğunda önemli açıklamalar yaptı. Gül, Uludere olayı ile ilgili “Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanına girseydi, kurulu görevlendirmekte tereddüt etmezdim” dedi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin en önemli hayati sorununun Kürt sorunu olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, bu sorunun mutlaka gündemden çıkması gerektiğini kaydetti.

Gül, "Bütün vatandaşlarımızın refah seviyesi ve mutluluğu o zaman yükselecektir" ifadesini kullandı.

Sorunun çözümü konusunda bazen iyimser olduğunu bazen de iyimserliğini kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Vaktiyle de bu mesele en hayati mesele görülseydi bugün gündemde olmazdı" dedi.

Uludere konusuna da değinen Gül, "Olay özrün çok ötesindedir" dedi.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanına girseydi, Uludere için kurulu görevlendirmekte tereddüt etmezdim" diye konuştu.

Suriye konusuna da değinen Gül, “Olay maliyetli bir sürece doğru gidiyor” dedi.

Bu tehlikeli bir süreç diyen Gül, Annan Planı’nı uygulanabilse ülkede düzenli bir geçişin olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı böyle bir durumun Esad, muhalefet ve Türkiye için de iyi olacağını kaydetti.

Abdullah Gül, “4-5 ay önce sorunu biz uzlaşmayla çözmeye çalışırken sabırsızlık edip bize baskı yapanların, bugün sesinin fazla çıkmaması ilginç” dedi.







Son Güncelleme: 28.05.2012 01:31